Белый дом предложит Трампу выделить Украине грант на «Джавелины»

Вашингтон, 19 ноября. Совет национальной безопасности США будет рекомендовать президенту Дональду Трампу выделить Украине средства для закупки американского вооружения.

Об этом сообщил ABC со ссылкой на источники в Госдепартаменте.

С целью «сдерживания агрессии со стороны пророссийски настроенных сепаратистов» предлагается выделить Украине 47 миллионов долларов на закупку вооружения, в том числе противотанковых комплексов Javelin.

О сроках предоставления финансовых рекомендаций президенту не сообщается. В Совете национальной безопасности от официальных комментариев воздержались.

Отметим, для того, чтобы Украина получила деньги, решение должно будет получить одобрение конгресса США.

Ранее директор украинской информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец выразил мнение, что США не заинтересованы в снабжении СБУ ПТРК «Джавелин».