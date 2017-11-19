Украинский депутат призвал ослабить Россию изнутри и напасть в подходящий момент

Киев, 19 ноября. Депутат Верховной Рады Украины и основатель батальона «Азов» Андрей Билецкий считает, что Россию нужно ослаблять изнутри и ждать удобного момента для нападения. Об этом сообщает «Полит Эксперт».

Билецкий заявил, что Украина укрепляет армию и выжидает подходящий момент для нанесения удара по России. Политик отметил, что украинской стороне нужно ослаблять РФ изнутри, используя национальные, социальные и религиозные точки напряжения. Самым лучшим способом разрешения конфликта Билецкий назвал войну.

Издание отмечает, что схожую с депутатом точку зрения ранее высказывал заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко. Высокопоставленный военный предлагал воспользоваться «мышиной тактикой» и напасть на Россию, когда она будет ослаблена.