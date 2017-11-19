Назван лидер продаж среди купе и кабриолетов на российском рынке

Мюнхен, 19 ноября. Немецкий автомобиль Mercedes-Benz смог возглавить рейтинг российских продаж купе и кабриолетов по результатам первых девяти месяцев нынешнего года.

В общей сложности на российском рынке было продано около 5 тыс. автомобилей в кузове купе и кабриолет. Таким образом, объем немецкого автомобильного гиганта достиг 63%, пишет «Политэксперт».

На второй и третьей строчках в данном рейтинге расположились немецкие BMW и Audi с показателями в 624 и 589 проданных штук. Также в список был включен Porsche — 279 единиц.

Напомним, ранее стала известна причина отзыва более 1 млн автомобилей Mercedes со всех рынков. Оказалось, что причиной отзыва стали дефекты в подушках безопасности.