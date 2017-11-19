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Экономика
Назван лидер продаж среди купе и кабриолетов на российском рынке
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    Назван лидер продаж среди купе и кабриолетов на российском рынке

    7:11  19 Ноября 2017
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    Назван лидер продаж среди купе и кабриолетов на российском рынке

    Мюнхен, 19 ноября. Немецкий автомобиль Mercedes-Benz смог возглавить рейтинг российских продаж купе и кабриолетов по результатам первых девяти месяцев нынешнего года. 

    В общей сложности на российском рынке было продано около 5 тыс. автомобилей в кузове купе и кабриолет. Таким образом, объем немецкого автомобильного гиганта достиг 63%, пишет «Политэксперт»

    На второй и третьей строчках в данном рейтинге расположились немецкие BMW и Audi с показателями в 624 и 589 проданных штук. Также в список был включен Porsche — 279 единиц.

    Назван лидер продаж среди купе и кабриолетов на российском рынке

    Напомним, ранее стала известна причина отзыва более 1 млн автомобилей Mercedes со всех рынков. Оказалось, что причиной отзыва стали дефекты в подушках безопасности. 

    Автор: Дана Балан
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    #экономика #автомобиль #mercedes-benz #купе #кабриолет
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