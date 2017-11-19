Япония хочет выращивать клубнику в теплицах на Курилах
Токио, 19 ноября. В рамках совместной хозяйственной деятельности на Курилах правительство Японии рассматривает план выращивания клубники. Об этом сообщает Yomiuri.
По данным издания, выращивать клубнику планируют тепличным способом. Японская сторона намерена построить теплицы и предоставить технологии. В организации производства Япония рассчитывает на местных жителей.
Издание отмечает, что тепличным способом клубнику выращивают в северной префектуре Хоккайдо. В этом районе климат похож на курильский. Ягоды в Хоккайдо выращивают с июля по ноябрь.
Напомним, ранее телеканал «360» со ссылкой на СМИ сообщил, что на Курилах построят базу ВМФ России.
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