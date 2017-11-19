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Возглавлявший «Шинн Фейн» 34 года лидер ирландских националистов объявил об отставке
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    Возглавлявший «Шинн Фейн» 34 года лидер ирландских националистов объявил об отставке

    6:39  19 Ноября 2017
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    Возглавлявший «Шинн Фейн» 34 года лидер ирландских националистов объявил об отставке

    Дублин, 19 ноября. Лидер ирландской националистической партии «Шинн Фейн» Джерри Адамс намерен уйти в отставку. Соответствующее заявление политик сделал во время выступления перед сторонниками в Дублине.

    «Лидерство предполагает понимание того, когда наступает время перемен, и это время наступило сейчас. Я не буду выдвигать свою кандидатуру в парламент на следующих выборах, это также мое последнее выступление в качестве лидера «Шинн Фейн», — заявил Адамс.

    Политик отметил, что полностью доверяет «новому поколению лидеров», и призвал выбрать главу партии в 2018 году. Джерри Адамс возглавлял партию «Шинн Фейн» с 1983 года.

    Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что британские СМИ на фоне референдума о независимости Каталонии рассказали о движениях за независимость в других странах Европы. В самой Великобритании такие движения сильны в Северной Ирландии, Уэльсе и Шотландии.

    Автор: Виталий Малясев
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    #отставка #националисты #ирландия
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