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Общество
Первую в России новогоднюю елку зажгли в резиденции Деда Мороза
Общество
Первую в России новогоднюю елку зажгли в резиденции Деда Мороза
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    Первую в России новогоднюю елку зажгли в резиденции Деда Мороза

    6:20  19 Ноября 2017
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    Первую в России новогоднюю елку зажгли в резиденции Деда Мороза

    Москва, 19 ноября. В резиденции Деда Мороза в Великом Устюге в субботу зажгли первую новогоднюю елку в России, сообщает ТАСС.

    Елку зажгли в день рождения Деда Мороза, в церемонии участвовал глава Ростуризма Олег Сафонов.

    «Так как вы являетесь самым главным нашим волшебником, исполняете желания всех: и детей, и взрослых, то очень просим вас дойти до каждого ребенка нашей страны, подарить детям все, что они хотят. Сегодня мы начинаем праздновать Новый год, зажигаем первую елку в нашей стране», — объявил Сафонов.

    В России полным ходом идет подготовка к одному из самых значимых для россиян праздников. Ранее телеканал «360» сообщил, что Дед Мороз  начал получать первые письма с просьбами о подарках. Россияне попросили у главного кудесника страны заморозить ипотеку, найти мужа и подарить лопату с металлоискателем.

    Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что к 15 декабря в Парке Горького в Москве могут установить зеркальную елку стоимостью 12,7 млн рублей.  

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #дед мороз #новый год #елка
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