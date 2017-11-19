Первую в России новогоднюю елку зажгли в резиденции Деда Мороза

Москва, 19 ноября. В резиденции Деда Мороза в Великом Устюге в субботу зажгли первую новогоднюю елку в России, сообщает ТАСС.

Елку зажгли в день рождения Деда Мороза, в церемонии участвовал глава Ростуризма Олег Сафонов.

«Так как вы являетесь самым главным нашим волшебником, исполняете желания всех: и детей, и взрослых, то очень просим вас дойти до каждого ребенка нашей страны, подарить детям все, что они хотят. Сегодня мы начинаем праздновать Новый год, зажигаем первую елку в нашей стране», — объявил Сафонов.

В России полным ходом идет подготовка к одному из самых значимых для россиян праздников. Ранее телеканал «360» сообщил, что Дед Мороз начал получать первые письма с просьбами о подарках. Россияне попросили у главного кудесника страны заморозить ипотеку, найти мужа и подарить лопату с металлоискателем.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что к 15 декабря в Парке Горького в Москве могут установить зеркальную елку стоимостью 12,7 млн рублей.