Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Первую в России новогоднюю елку зажгли в резиденции Деда Мороза
Политика
Трамп и Макрон обсудили ситуацию в Ливане и Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Трамп и Макрон обсудили ситуацию в Ливане и Сирии

    6:04  19 Ноября 2017  /обновлено: 6:13  19 Ноября 2017
    45

    Трамп и Макрон обсудили ситуацию в Ливане и Сирии

    Вашингтон, 19 ноября. Президент США Дональд Трамп обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуации в Сирии и Ливане, оба лидера согласились с необходимостью бороться с Ираном. Об этом сообщает пресс-служба главы Белого дома.

    «Оба президента согласились в необходимости работать с союзниками над тем, чтобы противостоять дестабилизирующей деятельности «Хезболлы» и Ирана в регионе», — говорится в сообщении.

    Напомним, 4 ноября премьер-министр Ливана Саад Харири объявил об отставке. Глава ливанского правительства обвинил движение «Хезболла» и Иран в разжигании розни в Ливане и заявил, что на него готовится покушение. Заявление Харири сделал во время визита в Саудовскую Аравию.

    Позже Газета.ru сообщила, что бывший премьер-министр Ливана встретился с президентом Франции в Париже.

    В Иране назвали обвинения Харири «безосновательными», а лидер «Хезболлы» Хасан Нарсулла предложил поискать причины отставки ливанского премьера в Саудовской Аравии.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Совфеде ответили США на заявление о «неуважении» РФ к жертвам химатак в Сирии

        В Совфеде ответили США на заявление о «неуважении» РФ к жертвам химатак в Сирии

        14:57   18 Ноября 2017
        2595
        Новейший российский самолет А-100 совершил первый полет

        Новейший российский самолет А-100 совершил первый полет

        13:54   18 Ноября 2017
        4333
        Попытка США «прогнуть» российские СМИ: СЖР возмущен регистрацией партнера Sputnik иноагентом

        Попытка США «прогнуть» российские СМИ: СЖР возмущен регистрацией партнера Sputnik иноагентом

        12:25   18 Ноября 2017
        1511
        Сирия: РФ наложила вето на проект резолюции Японии о продлении мандата СМР

        Сирия: РФ наложила вето на проект резолюции Японии о продлении мандата СМР

        2:33   18 Ноября 2017
        1542