Трамп и Макрон обсудили ситуацию в Ливане и Сирии

Вашингтон, 19 ноября. Президент США Дональд Трамп обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуации в Сирии и Ливане, оба лидера согласились с необходимостью бороться с Ираном. Об этом сообщает пресс-служба главы Белого дома.

«Оба президента согласились в необходимости работать с союзниками над тем, чтобы противостоять дестабилизирующей деятельности «Хезболлы» и Ирана в регионе», — говорится в сообщении.

Напомним, 4 ноября премьер-министр Ливана Саад Харири объявил об отставке. Глава ливанского правительства обвинил движение «Хезболла» и Иран в разжигании розни в Ливане и заявил, что на него готовится покушение. Заявление Харири сделал во время визита в Саудовскую Аравию.

Позже Газета.ru сообщила, что бывший премьер-министр Ливана встретился с президентом Франции в Париже.

В Иране назвали обвинения Харири «безосновательными», а лидер «Хезболлы» Хасан Нарсулла предложил поискать причины отставки ливанского премьера в Саудовской Аравии.