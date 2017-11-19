Падающий на Землю метеорит сняли с борта МКС

Москва, 19 ноября. Находящийся на борту Международной космической станции (МКС) Астронавт из Италии Паоло Несполи снял момент вхождения метеорита в плотные слои атмосферы Земли. Записью он поделился в сервисе микроблогов Twitter, полное видео опубликовано на страничке Европейского космического агентства в YouTube.

По словам астронавта, обитателям МКС нередко приходится наблюдать подобные явления. Но до сих пор снять падение метеорита из космоса не удавалось.

Несполи отметил, что метеорит двигался со скоростью 40 километров в секунду. В Европейском космическом агентстве сообщили, что в диаметре объект был не более метра, но его скорость оказалась в два раза больше обычной.

Специалисты считают, что попавший на видео объект может быть метеоритом из метеоритного потока Леониды или Тауриды, либо частью спутника.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что очевидцы сняли момент взрыва метеорита в небе над Мурманском.