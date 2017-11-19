Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Первую в России новогоднюю елку зажгли в резиденции Деда Мороза
Украина
Украинский экс-министр рассказал о проблемах с транзитом через Польшу из-за «игр в Бандеру»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Украинский экс-министр рассказал о проблемах с транзитом через Польшу из-за «игр в Бандеру»

    5:22  19 Ноября 2017
    191

    Украинский экс-министр рассказал о проблемах с транзитом через Польшу из-за «игр в Бандеру»

    Киев, 19 ноября. Из-за политики Киева и «игр в Бандеру» Польша заблокировала транзит украинских грузов через свою территорию. Об этом в эфире украинского телевидения заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко.

    По словам экс-министра, у границ на западе Украины скопились тысячи грузовых автомобилей, которые не пропускает Польша. Причиной конфликта он назвал политику Киева.

    «Во Львове, на всех западных границах - тысячи грузовиков из-за того, что мы заигрались в Бандеру, Шухевича. Нам полностью перекрыли путь в Европу. А до этого благодаря «Свободе» нам перекрыли путь транзита через страны СНГ», — сообщил Червоненко.

    Экс-министр считает, что Украина потеряла большие деньги и будущее, заигрывая с «западным электоратом». Червоненко отметил, что в 2005 году, когда он возглавлял украинский Минтранс,  объем транзита составлял 5 млн тонн. Сейчас он сократился до 250 тысяч тонн.

    «И если мы не победим сейчас здравым смыслом, то сотни тысяч людей останутся без работы вместе с семьями», — предупредил Червоненко.

    Напомним, конфликт между Украиной и Польшей разыгрался из-за политики Киева и оценки деятельности УПА1 (запрещена на территории РФ). Ранее Газета.ru сообщила, что секретарю украинской Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников АТО Святославу Шермету был запрещен въезд на территорию Польши. В ответ МИД Украины вызвал посла Польши.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #польша #украина #транзит
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Совфеде ответили США на заявление о «неуважении» РФ к жертвам химатак в Сирии

        В Совфеде ответили США на заявление о «неуважении» РФ к жертвам химатак в Сирии

        14:57   18 Ноября 2017
        2595
        Новейший российский самолет А-100 совершил первый полет

        Новейший российский самолет А-100 совершил первый полет

        13:54   18 Ноября 2017
        4333
        Попытка США «прогнуть» российские СМИ: СЖР возмущен регистрацией партнера Sputnik иноагентом

        Попытка США «прогнуть» российские СМИ: СЖР возмущен регистрацией партнера Sputnik иноагентом

        12:25   18 Ноября 2017
        1511
        Сирия: РФ наложила вето на проект резолюции Японии о продлении мандата СМР

        Сирия: РФ наложила вето на проект резолюции Японии о продлении мандата СМР

        2:33   18 Ноября 2017
        1542