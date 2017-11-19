Украинский экс-министр рассказал о проблемах с транзитом через Польшу из-за «игр в Бандеру»

Киев, 19 ноября. Из-за политики Киева и «игр в Бандеру» Польша заблокировала транзит украинских грузов через свою территорию. Об этом в эфире украинского телевидения заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко.

По словам экс-министра, у границ на западе Украины скопились тысячи грузовых автомобилей, которые не пропускает Польша. Причиной конфликта он назвал политику Киева.

«Во Львове, на всех западных границах - тысячи грузовиков из-за того, что мы заигрались в Бандеру, Шухевича. Нам полностью перекрыли путь в Европу. А до этого благодаря «Свободе» нам перекрыли путь транзита через страны СНГ», — сообщил Червоненко.

Экс-министр считает, что Украина потеряла большие деньги и будущее, заигрывая с «западным электоратом». Червоненко отметил, что в 2005 году, когда он возглавлял украинский Минтранс, объем транзита составлял 5 млн тонн. Сейчас он сократился до 250 тысяч тонн.

«И если мы не победим сейчас здравым смыслом, то сотни тысяч людей останутся без работы вместе с семьями», — предупредил Червоненко.

Напомним, конфликт между Украиной и Польшей разыгрался из-за политики Киева и оценки деятельности УПА1 (запрещена на территории РФ). Ранее Газета.ru сообщила, что секретарю украинской Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников АТО Святославу Шермету был запрещен въезд на территорию Польши. В ответ МИД Украины вызвал посла Польши.

1 Организация запрещена на территории РФ.