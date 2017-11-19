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Общество
В Сети посмеялись над гонявшимися за НЛО американскими истребителями F-15
Общество
В Сети посмеялись над гонявшимися за НЛО американскими истребителями F-15
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    В Сети посмеялись над гонявшимися за НЛО американскими истребителями F-15

    4:58  19 Ноября 2017
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    В Сети посмеялись над гонявшимися за НЛО американскими истребителями F-15

    Вашингтон, 19 ноября. Читатели американских СМИ иронизируют о «российском вторжении» в комментариях к новости о не сумевших перехватить неопознанный летательный аппарат истребителях ВВС США.

    Инцидент произошел 25 октября, но СМИ в США сообщили о нем только сейчас. Неопознанный летательный аппарат белого цвета заметили пилоты гражданских самолетов в небе над штатом Орегон. Они сообщили о неизвестном объекте, который двигался со скоростью 700 км/ч и сближался с другими самолетами на расстояние до 20 км. Поднятые по тревоге истребители ВВС США не смогли перехватить аппарат, он исчез.

    В комментариях к новости читатели предположили, что над Орегоном кружил секретный российский самолет. Мнение пользователей приводит РИА Новости.

    «Тот факт, что объект не смогли определить ни гражданские, ни военные службы наталкивает на вывод, что это был российский экспериментальный дрон-невидимка», — заявил пользователь Willis.

    Другие комментаторы объяснили подобные теории успехами пропаганды.

    «Это российское вторжение. Так будут думать американцы с промытыми мозгами», — иронизирует Brainwashington.

    Нашлись и те, кто раскритиковал военную технику ВВС США. Некоторые пользователи справедливо задались вопросом, были ли таинственный летательный аппарат слишком быстрым, или это американские истребители F-15 оказались слишком медленными.

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #сша #нло #вторжение
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