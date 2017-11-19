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Бизнесмен из ОАЭ купил за $3 млн автомобильный номер
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    Бизнесмен из ОАЭ купил за $3 млн автомобильный номер

    4:30  19 Ноября 2017
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    Бизнесмен из ОАЭ купил за $3 млн автомобильный номер

    Абу-Даби, 19 ноября. Бизнесмен из Объединенных Арабских Эмиратов приобрел на аукционе регистрационный номер для автомобиля за 10 млн дирхам (3 млн долларов). Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает Газета.ru.

    Редкий номер с цифрой «2» достался 23-летнему бизнесмену Ахмеду аль-Марзуки. На этом же аукционе за 400 тысяч долларов был продан номер «1111». Его в подарок от отца получил 12-летний подросток.

    Общая выручка торгов по продаже регистрационных номеров для автомобилей составила 15 млн долларов. Все средства будут направлены на благотворительность.

    В прошлом году на подобном аукционе автомобильный номер «1» был продан за 31 млн дирхам (более чем 8 млн долларов).

    Автор: Виталий Малясев
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