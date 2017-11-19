Бизнесмен из ОАЭ купил за $3 млн автомобильный номер

Абу-Даби, 19 ноября. Бизнесмен из Объединенных Арабских Эмиратов приобрел на аукционе регистрационный номер для автомобиля за 10 млн дирхам (3 млн долларов). Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает Газета.ru.

Редкий номер с цифрой «2» достался 23-летнему бизнесмену Ахмеду аль-Марзуки. На этом же аукционе за 400 тысяч долларов был продан номер «1111». Его в подарок от отца получил 12-летний подросток.

Общая выручка торгов по продаже регистрационных номеров для автомобилей составила 15 млн долларов. Все средства будут направлены на благотворительность.

В прошлом году на подобном аукционе автомобильный номер «1» был продан за 31 млн дирхам (более чем 8 млн долларов).