ВМС Аргентины сообщили о возможных сигналах от пропавшей субмарины

Буэнос-Айрес, 19 ноября. Различные базы ВМС Аргентины зафиксировали попытки установить связь, которые мог предпринять экипаж пропавшей субмарины San Juan. Об этом сообщает аргентинское Минобороны.

«Звонки продолжительностью от 4 до 36 секунд были получены в период с 10:52 (16:52 мск) до 15:42 (21:42 мск) на разных базах ВМС, однако контакт не был установлен», — сообщает военное ведомство.

Минобороны Аргентины считает, что звонки могли исходить от экипажа пропавшей подводной лодки.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила о пропаже аргентинской дизель-электрической субмарины San Juan. Подводная лодка пропала с радаров недалеко от побережья Южной Америки в 400 км от Буэнос-Айреса. На борту подлодки находились 44 человека.