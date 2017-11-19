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ВМС Аргентины сообщили о возможных сигналах от пропавшей субмарины
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    ВМС Аргентины сообщили о возможных сигналах от пропавшей субмарины

    4:12  19 Ноября 2017
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    ВМС Аргентины сообщили о возможных сигналах от пропавшей субмарины

    Буэнос-Айрес, 19 ноября. Различные базы ВМС Аргентины зафиксировали попытки установить связь, которые мог предпринять экипаж пропавшей субмарины San Juan. Об этом сообщает аргентинское Минобороны.

    «Звонки продолжительностью от 4 до 36 секунд были получены в период с 10:52 (16:52 мск) до 15:42 (21:42 мск) на разных базах ВМС, однако контакт не был установлен», — сообщает военное ведомство.

    Минобороны Аргентины считает, что звонки могли исходить от экипажа пропавшей подводной лодки.

    Напомним, ранее Газета.ru сообщила о пропаже аргентинской дизель-электрической субмарины San Juan. Подводная лодка пропала с радаров недалеко от побережья Южной Америки в 400 км от Буэнос-Айреса. На борту подлодки находились 44 человека.

    Автор: Виталий Малясев
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    #аргентина #субмарина
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