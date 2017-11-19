Эксперты назвали самые надежные в Европе автомобили

Берлин, 19 ноября. «Ассоциация технического надзора» (TUV) составила рейтинг самых надежных автомобилей в Германии и Европе.

Автомобильные эксперты составили рейтинг, основываясь на данных 10 миллионов осмотров автомобилей, которые проводились с июля прошлого года по июнь 2017 года. В расчет принимались 18 различных дефектов двигателя, ходовой части, трансмиссии, подвески, шасси и других важных систем и узлов автомобиля.

Список самых надежных машин среди двух и трехлетних легковушек возглавили Mercedes-Benz SLK, Volkswagen Golf Sportsvan и Mercedes B-класса. В возрастной группе четырех — пяти лет самыми надежными оказались Mercedes-Benz B-класса, Porsche 911 и Mazda CX-5. Верхние строчки рейтинга надежности шести и семилетних авто заняли Porsche 911, Audi Q5 и Audi TT.

Напомним, ранее эксперты составили рейтинг самых популярных в России автомобилей. Возглавила топ корейская легковушка KIA Rio.