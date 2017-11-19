Курсантов университета ВВС Украины кормили червями и тараканами

Киев, 19 ноября. В ходе проверки столовой для курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Кожедуба в приготовленной пище нашли червей и тараканов. Об этом на своей страничке в социальной сети Facebook написал глава военной прокуратуры Украины Анатолий Матиос.

Матиос разместил в соцсети фотографии пищи, в которой находятся личинки насекомых и тараканы.

«Понимаю, что после следующих фото будет бешеный шквал критики, но с этим невозможно мириться. Оказывается, так питаются будущие военные летчики», — отметил главный военный прокурор Украины.

Матиос подчеркнул, что его ведомство получило 17 рапортов о наличии насекомых в пище от курсантов университета. Проверка учебного заведения проводилась в рамках расследования дела о хищении. По подозрению в растрате 2,4 млн гривен были задержаны руководитель вуза и его заместитель.

Напомним, ранее Газета.ru со ссылкой на западные СМИ сообщила, что жена президента Украины Марина Порошенко может быть замешена в отмывании денег через созданные для помощи детям с ограниченными возможностями благотворительные фонды.