Британские СМИ рассказали о планах России по колонизации Луны

Лондон, 19 ноября. Россия собирается изучить ресурсы Луны с помощью автоматической межпланетной станции «Луна-25», захватить и колонизировать естественный спутник Земли, сказано в материале британского издания Daily Express.

В британском таблоиде появилась статья, в которой говорится о «коварных планах» России по изучению и колонизации Луны. По данным издания, космический зонд приземлится в кратере Богуславский в районе Южного полюса спутника и начнет бурение в поисках полезных ископаемых. Благодаря полученным от станции данным, Россия станет сверхдержавой в космосе и получит возможность для колонизации Луны.

Первую посадку на спутнике Земли новая автоматическая станция «Луна-25» должна осуществить в ближайшие 15 лет, сообщает Телеканал «360».

Напомним, последняя миссия СССР по изучению естественного спутника Земли стартовала в 1976 году. Автоматическая станция «Луна-24» взяла пробы лунного грунта и вернулась с ними на Землю.