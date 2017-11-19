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Британские СМИ рассказали о планах России по колонизации Луны
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Британские СМИ рассказали о планах России по колонизации Луны
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    Британские СМИ рассказали о планах России по колонизации Луны

    3:11  19 Ноября 2017  /обновлено: 3:14  19 Ноября 2017
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    Британские СМИ рассказали о планах России по колонизации Луны

    Лондон, 19 ноября. Россия собирается изучить ресурсы Луны с помощью автоматической межпланетной станции «Луна-25», захватить и колонизировать естественный спутник Земли, сказано в материале британского издания Daily Express.

    В британском таблоиде появилась статья, в которой говорится о «коварных планах» России по изучению и колонизации Луны. По данным издания, космический зонд приземлится в кратере Богуславский в районе Южного полюса спутника и начнет бурение в поисках полезных ископаемых. Благодаря полученным от станции данным, Россия станет сверхдержавой в космосе и получит возможность для колонизации Луны.

    Первую посадку на спутнике Земли новая автоматическая станция «Луна-25» должна осуществить в ближайшие 15 лет, сообщает Телеканал «360».

    Напомним, последняя миссия СССР по изучению естественного спутника Земли стартовала в 1976 году. Автоматическая станция «Луна-24» взяла пробы лунного грунта и вернулась с ними на Землю.

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #космос #луна #изучение
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