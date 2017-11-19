Школы с обучением на языке нацменьшинств продолжат работать на Украине

Киев, 19 ноября. На Украине не будут закрывать школы, в которых обучение проводится на языках национальных меньшинств, но ученикам дадут больше возможностей для изучения украинского языка. Об этом заявила глава Минобразования Украины Лилия Гриневич.

Министр отметила, что «языковая статья» вызывает недопонимания в национальных общинах страны.

«Неправда, что речь идет о закрытии школ нацменьшинств. Что действительно меняет статья — это увеличивает и вводит предметы на украинском языке с пятого класса», — заявила Гриневич.

Министр отметила, что у нее вызывает сомнения лишь четвертый пункт статьи, в котором говорится о преподавании на родном языке нескольких предметов после пятого класса. Гриневич подчеркнула, что будет «дискутировать в парламенте» и «предлагать модели обучения в зависимости от их языковой специфики».

Министр отметила, что ее ведомство не откажется от того, чтобы предоставить ученикам в венгерских школах возможность изучить украинский язык. По словам Гриневич, если обучение в них будет вестись на родном языке до 11 класса, у учеников не будет такой возможности.