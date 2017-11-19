Джабаров прокомментировал серию лже-минирований на маршруте Путина

Москва, 19 ноября. Первый заместитель главы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров заявил, что ложные сообщения о взрывных устройствах по ходу следования кортежа президента России Владимира Путина являются попыткой «раскачать» ситуацию в стране накануне выборов.

Джабаров подчеркнул, что попытка дестабилизировать ситуацию в России накануне выборов не увенчается успехом. Эффект окажется обратным, убежден парламентарий.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о 60 ложных сообщениях о взрывных устройствах, якобы заложенных по пути следования Путина, напоминает РИА Новости.

Ранее Путин подписал закон, которым расширены основания для проведения валютных операций банками. Об этом сообщало RT.