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Джабаров прокомментировал серию лже-минирований на маршруте Путина
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    Джабаров прокомментировал серию лже-минирований на маршруте Путина

    3:04  19 Ноября 2017
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    Джабаров прокомментировал серию лже-минирований на маршруте Путина

    Москва, 19 ноября. Первый заместитель главы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров заявил, что ложные сообщения о взрывных устройствах по ходу следования кортежа президента России Владимира Путина являются попыткой «раскачать» ситуацию в стране накануне выборов.

    Джабаров подчеркнул, что попытка дестабилизировать ситуацию в России накануне выборов не увенчается успехом. Эффект окажется обратным, убежден парламентарий.

    Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о 60 ложных сообщениях о взрывных устройствах, якобы заложенных по пути следования Путина, напоминает РИА Новости.

    Ранее Путин подписал закон, которым расширены основания для проведения валютных операций банками. Об этом сообщало RT.

    Автор: Сергей Свазовский
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