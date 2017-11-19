Сирия: Швеция и Уругвай внесли в СБ ООН проект резолюции по миссии СМР

Нью-Йорк, 19 ноября. Уругвай и Швеция внесли в Совбез ООН проект резолюции о возобновлении мандата миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР). Об этом со ссылкой на представителя постпредства России при ООН сообщает РИА Новости.

«Швеция и Уругвай внесли в СБ ООН очередной «компромиссный» проект», — цитирует слова собеседника агентство.

Напомним, мандат СМР истек 17 ноября. Вопрос о его продлении выставлялся на голосование в Совбезе ООН четыре раза за последний месяц. В МИД России возложили ответственность за прекращение работы СМР на США и их союзников среди членов Совбеза ООН. В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что продление мандата было бы оправданным только при условии извлечения уроков из негативного опыта работа СМР и его усиления.