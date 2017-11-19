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Сирия: Швеция и Уругвай внесли в СБ ООН проект резолюции по миссии СМР
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    Сирия: Швеция и Уругвай внесли в СБ ООН проект резолюции по миссии СМР

    2:29  19 Ноября 2017  /обновлено: 2:31  19 Ноября 2017
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    Сирия: Швеция и Уругвай внесли в СБ ООН проект резолюции по миссии СМР

    Нью-Йорк, 19 ноября. Уругвай и Швеция внесли в Совбез ООН проект резолюции о возобновлении мандата миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР). Об этом со ссылкой на представителя постпредства России при ООН сообщает РИА Новости.

    «Швеция и Уругвай внесли в СБ ООН очередной «компромиссный» проект», — цитирует слова собеседника агентство.

    Напомним, мандат СМР истек 17 ноября. Вопрос о его продлении выставлялся на голосование в Совбезе ООН четыре раза за последний месяц. В МИД России возложили ответственность за прекращение работы СМР на США и их союзников среди членов Совбеза ООН. В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что продление мандата было бы оправданным только при условии извлечения уроков из негативного опыта работа СМР и его усиления.

    Автор: Виталий Малясев
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    #сирия #оон #озхо #резолюция #смр
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