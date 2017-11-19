Скрытые истины: на итальянском ТВ показали фильм с признаниями снайперов Евромайдана

Рим, 19 ноября. Документальный фильм «Скрытые истины» о событиях «Евромайдана» на Украине продемонстрировали на одном из итальянских каналов. Об этом сообщил информационный портал «Русская весна».

Документальная картина содержит признания снайперов, заявивших, что их действиями руководили «демократические оппозиционеры». Последние, в свою очередь, получали указания от западных кураторов.

В итальянских социальных сетях фильм получил живой отклик среди зрителей, пишет «Русская весна».

Издание добавляет, что, вопреки заявлениям сторонников «революции достоинства», бывший президент страны Янукович не был причастен к стрельбе на «Евромайдане».

Накануне RT сообщало о запрете на въезд в Польшу украинскому чиновнику.