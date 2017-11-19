«Миротворец» призвал покупать сладости Roshen, чтобы «убить российского врага»  

Киев, 19 ноября. Скандально известный украинский сайт «Миротворец» призвал покупать кондитерские изделия от компании Roshen, чтобы «убить российского врага». Соответствующая запись опубликована на странице «Миротворца» в социальной сети Facebook.

«Съел два торта – помог убить российского врага!», — гласит заголовок поста. Далее поясняется, что в цену каждой сладости заложены средства на помощь украинским вооруженным силам. Заключительное предложение поста призывает «думать об армии, а не о фигуре».

Накануне RT сообщало, что группа сторонников Михаила Саакашвили подошла к имению Порошенко в поисках пропавшего товарища.