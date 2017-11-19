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Сирия: САА ликвидирует остатки банд ИГИЛ в окрестностях Абу-Кемаля
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    Сирия: САА ликвидирует остатки банд ИГИЛ в окрестностях Абу-Кемаля

    0:46  19 Ноября 2017  /обновлено: 0:47  19 Ноября 2017
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    Сирия: САА ликвидируют остатки банд ИГИЛ в окрестностях Абу-Кемаля

    Дамаск, 18 ноября. Сирийские правительственные войска уничтожают группировки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» в окрестностях населенного пункта Абу-Кемаль провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает SANA.

    Отмечается, что силам САА удалось полностью изолировать боевиков. Террористы ИГИЛ1 отрезаны от границы с Ираком, добавляет SANA. Сообщается также о значительных потерях в рядах «Исламского государства»1.

    Накануне RT сообщала также о новых ударах ВКС РФ по позициям ИГИЛ в окрестностях Абу-Кемаля.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #сирия #вкс рф #игил #саа #абу-кемаль
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