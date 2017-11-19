Сирия: САА ликвидирует остатки банд ИГИЛ в окрестностях Абу-Кемаля

Дамаск, 18 ноября. Сирийские правительственные войска уничтожают группировки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» в окрестностях населенного пункта Абу-Кемаль провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает SANA.

Отмечается, что силам САА удалось полностью изолировать боевиков. Террористы ИГИЛ1 отрезаны от границы с Ираком, добавляет SANA. Сообщается также о значительных потерях в рядах «Исламского государства»1.

Накануне RT сообщала также о новых ударах ВКС РФ по позициям ИГИЛ в окрестностях Абу-Кемаля.

1 Организация запрещена на территории РФ.