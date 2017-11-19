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Весь мир
«Один из великих»: смерть основателя AC/DC потрясла музыкантов всего мира
Весь мир
«Один из великих»: смерть основателя AC/DC потрясла музыкантов всего мира
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    «Один из великих»: смерть основателя AC/DC потрясла музыкантов всего мира

    0:23  19 Ноября 2017
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    «Один из великих»: смерть основателя AC/DC потрясла музыкантов всего мира

    Москва, 18 ноября. Рок-музыканты всего мира выражают свои соболезнования в связи со смертью одного из основателей культовой группы AC/DC Малкольма Янга. О его кончине стало известно из сообщения в группе коллектива в социальной сети Facebook.

    «Уддучен уходом еще одного друга, Малкольма Янга. Его будет сильно не хватать»,  — написал вокалист Black Sabbath Оззи Осборн в Twitter.

    «Малкольм Янг был моим другом и сердцем и душой AC/DC»,  — заявил гитарист, основатель группы Van Halen Эдди Ван Хейлен.

    Не остались в стороне от трагического события и российские рок-музыканты. Сергей Галанин назвал Янга «ритмом AC/DC», добавив, что именно благодаря Янгу стало возможным уникальное звучание группы.

    О смерти Малкольма Янга накануне сообщала Газета.ru. Издание напоминает, что несколько ранее скончался старший брат Малкольма Джордж.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #смерть #acdc #малкольм янг #музыканты
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