«Один из великих»: смерть основателя AC/DC потрясла музыкантов всего мира

Москва, 18 ноября. Рок-музыканты всего мира выражают свои соболезнования в связи со смертью одного из основателей культовой группы AC/DC Малкольма Янга. О его кончине стало известно из сообщения в группе коллектива в социальной сети Facebook.

«Уддучен уходом еще одного друга, Малкольма Янга. Его будет сильно не хватать», — написал вокалист Black Sabbath Оззи Осборн в Twitter.

«Малкольм Янг был моим другом и сердцем и душой AC/DC», — заявил гитарист, основатель группы Van Halen Эдди Ван Хейлен.

Не остались в стороне от трагического события и российские рок-музыканты. Сергей Галанин назвал Янга «ритмом AC/DC», добавив, что именно благодаря Янгу стало возможным уникальное звучание группы.

О смерти Малкольма Янга накануне сообщала Газета.ru. Издание напоминает, что несколько ранее скончался старший брат Малкольма Джордж.