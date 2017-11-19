Шойгу поздравил военных и ветеранов с Днем ракетных войск и артиллерии

Москва, 19 ноября. Глава российского министерства обороны Сергей Шойгу направил поздравление Днем ракетных войск и артиллерии военнослужащим и ветеранам.

Министр обороны отметил, что российские военные успешно осваивают новейшее вооружение и совершенствуют профессиональные навыки.

«Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником! Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в службе и труде на благо Отечества», — сказано в поздравлении главы российского оборонного ведомства.

Шойгу подчеркнул, что военнослужащие чтут традиции, при этом осваивая новую технику и всегда готовы защищать национальные интересы России.