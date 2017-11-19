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Политика
Эрдоган заявил о недоверии к НАТО
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    Эрдоган заявил о недоверии к НАТО

    0:11  19 Ноября 2017
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    Эрдоган заявил о недоверии к НАТО

    Анкара, 18 ноября. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о том, что возможность доверия к Североатлантическому альянсу вызывает у Турции серьезные вопросы. Его цитирует Anadolu.

    Турецкий лидер напомнил, что в период, когда с территории Сирии исходила максимальная угроза, НАТО отозвала зенитные комплексы Patriot.

    «Когда же Турция начала переговоры по закупке российских комплексов С-400 с целью укрепления системы ПВО, ряд ведущих стран НАТО начали критиковать Анкару», добавил Эрдоган.

    Кроме того, глава Турции подверг критике действия Соединенных Штатов в Сирии. По его словам, Вашингтон снабжает террористов деньгами под предлогом борьбы с «Исламским государством»1 (запрещенная в РФ организация).

    Эрдоган навал линию поведения США «недостойной партнера Турции». Он также усомнился, что в Вашингтоне понимают серьезность последствий подобной политики, пишет Газета.ru.

    Ранее Столтенберг извинился перед Эрдоганом за скандал во время учений в Норвегии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #турция #нато #эрдоган #доверие
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