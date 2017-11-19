Путин увеличил срок подачи заявлений по излишне уплаченным налогам

Москва, 19 ноября. Российский президент Владимир Путин подписан документ, который вносит изменения в кодекс Российской Федерации.

Согласно информации, опубликованной на сайте Кремля, увеличивается срок подачи заявлений об излишне уплаченных налогах. Для этого были внесены поправки в статьи 78 и 79 в Налоговом кодексе.

Благодаря внесенным изменения налогоплательщики смогут получить излишки от уплаченных налогов, сборов и страховых взносов, не обращаясь для этого в арбитраж. Кроме того, документы на возврат средств теперь можно подавать в течение трех лет.