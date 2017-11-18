Сирия: в результате ракетного обстрела Дамаска боевиками пострадали 30 человек

Дамаск, 18 ноября. В результате ракетного обстрела боевиками жилых кварталов Дамаска Сирийской Арабской Республики ранения получили как минимум 30 мирных жителей. Об этом сообщил источник в местных правоохранительных органах.

Сообщается, что перемирие было нарушено боевиками в Восточной Гуте. Одна из ракет разорвалась в центральной части сирийской столицы. Там пострадали 17 человек.

Остальные получили ранения в районах Мужтахед и Джарамана, пишет РИА Новости.

Накануне Минобороны РФ опубликовало удар по боевикам в Сирии. Об этом сообщает Газета.ru.