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Сирия: в результате ракетного обстрела Дамаска боевиками пострадали 30 человек
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    Сирия: в результате ракетного обстрела Дамаска боевиками пострадали 30 человек

    23:32  18 Ноября 2017
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    Сирия: в результате ракетного обстрела Дамаска боевиками пострадали 30 человек

    Дамаск, 18 ноября. В результате ракетного обстрела боевиками жилых кварталов Дамаска Сирийской Арабской Республики ранения получили как минимум 30 мирных жителей. Об этом сообщил источник в местных правоохранительных органах.

    Сообщается, что перемирие было нарушено боевиками в Восточной Гуте. Одна из ракет разорвалась в центральной части сирийской столицы. Там пострадали 17 человек.

    Остальные получили ранения в районах Мужтахед и Джарамана, пишет РИА Новости.

    Накануне Минобороны РФ опубликовало удар по боевикам в Сирии. Об этом сообщает Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #сирия #дамаск #боевики #ракеты
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