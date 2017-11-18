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Сирия: российские военные доставили в Даръа более 2 тонн гуманитарной помощи
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    Сирия: российские военные доставили в Даръа более 2 тонн гуманитарной помощи

    23:10  18 Ноября 2017
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    Сирия: российские военные доставили в Даръа более 2 тонн гуманитарной помощи

    Дамаск, 18 ноября. Российские военные доставили более двух тонн гуманитарной помощи для жителей поселения Эль-Шакрахия провинции Даръа Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Кураленко.

    Он подчеркнул, что Эль-Шакрахия относится к числу населенных пунктов с наиболее неблагоприятной гуманитарной обстановкой. Основу гуманитарных грузов составили продукты питания, рис, мясо, консервы, сахар, добавил Кураленко.

    Ранее Газета.ru сообщала о доставке гуманитарной помощи из Белоруссии в Латакию.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #сирия #гумпомощь #даръа #центр примирения
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