Сирия: российские военные доставили в Даръа более 2 тонн гуманитарной помощи

Дамаск, 18 ноября. Российские военные доставили более двух тонн гуманитарной помощи для жителей поселения Эль-Шакрахия провинции Даръа Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Кураленко.

Он подчеркнул, что Эль-Шакрахия относится к числу населенных пунктов с наиболее неблагоприятной гуманитарной обстановкой. Основу гуманитарных грузов составили продукты питания, рис, мясо, консервы, сахар, добавил Кураленко.

Ранее Газета.ru сообщала о доставке гуманитарной помощи из Белоруссии в Латакию.