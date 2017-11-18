Титул "Мисс Мира-2017" завоевала представительница Индии

Пекин, 18 ноября. Победительницей конкурса «Мисс Мира-2017» стала представительница Индии Мануши Чхиллар. Об этом сообщили организаторы конкурса.

Отмечается также, что основную конкуренцию индианке составили мексиканка Андреа Мезу и представительница Великобритании Стефани Хилл, занявшие, соответственное, второе и третье места.

Достойно выступила и россиянка Полина Попова, которая оказалась в десятке лучших. Всего в конкурсе приняли участие девушки из 40 стран мира, пишет Газета.ru.

Ранее сообщалось о конкурсе на создание лучшего беспилотного автомобиля в России.