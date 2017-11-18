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Путин подписал закон о расширении оснований для отказа в валютных операциях
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    Путин подписал закон о расширении оснований для отказа в валютных операциях

    22:17  18 Ноября 2017
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    Путин подписал закон о расширении оснований для отказа в валютных операциях

    Москва, 18 ноября. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предусмотрено расширение перечня оснований для отказа в проведении валютных операций банками и иными финансовыми учреждениями. Об этом сообщает ТАСС.

    Уполномоченные банки должны могут отказать клиенту в проведении той или иной валютной операции, если она противоречит требованиям законодательства РФ, или предоставлены недостоверные сведения, или же подан неполный пакет документов.

    Ранее банки могли отказать клиентам лишь в случаях, когда возникало подозрение в том, что сделка совершается для отмывания незаконной прибыли или для финансирования террористической деятельности, напоминает ТАСС.

    Накануне Путин пообещал студентке из Крыма оказать помощь с изданием книги об Александре III.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #путин #банки #закон #отказ в операциях
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