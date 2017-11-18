Дамаск, 18 ноября. Более 60 сирийских беженцев вернулись домой на протяжении минувших суток. Об этом сообщил представитель Центра по примирению конфликтующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

Он отметил, что Центр примирения продолжает сотрудничать с комитетами национального примирения в зонах деэскалации.

На протяжении последних суток домой вернулись 64 беженца. 23 человека вернулись в свои дома в провинции Алеппо, еще 41 — в Хомсе, добавил Кураленко.

«Жители поселения Эль-Шакрахия предоставили временное жилье 1200 беженцам, хотя большая их часть не трудоустроена и не имеет стабильного дохода», — цитирует РИА Новости.

Ранее сообщалось о доставке гуманитарной помощи Белоруссии в Латакию.