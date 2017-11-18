Дэвид Линч излечит украинских военных с помощью медитаций

Киев, 18 ноября. Известный американский режиссер Дэвид Линч намерен открыть на Украине филиал своего благотворительного фонда, который помогает ветеранам войны и беженцам с помощью трансцендентальной медитации.

Кинематографист в субботу прибыл в Киев и обсудил свои планы с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко.

«Я думаю, это очень важно и актуально с учетом продолжающейся войны. Когда сотни тысяч солдат возвращаются с поля боя, социальная реабилитация — жизненно важна для них. Перенять ваши идеи и методологию для нас чрезвычайно важно», — отметил Порошенко.

Линч, в свою очередь, отметил, что его Фонд предоставляет поддержку всем, кто в ней нуждается. По его словам, у Украины большая восприимчивость к техники трансцендентальной медитации.