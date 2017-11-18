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Украина
Дэвид Линч излечит украинских военных с помощью медитаций
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    Дэвид Линч излечит украинских военных с помощью медитаций

    21:57  18 Ноября 2017
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    Дэвид Линч излечит украинских военных с помощью медитаций

    Киев, 18 ноября. Известный американский режиссер Дэвид Линч намерен открыть на Украине филиал своего благотворительного фонда, который помогает ветеранам войны и беженцам с помощью трансцендентальной медитации.

    Кинематографист в субботу прибыл в Киев и обсудил свои планы с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко.

    Дэвид Линч излечит украинских военных с помощью медитаций

    «Я думаю, это очень важно и актуально с учетом продолжающейся войны. Когда сотни тысяч солдат возвращаются с поля боя, социальная реабилитация — жизненно важна для них. Перенять ваши идеи и методологию для нас чрезвычайно важно», — отметил Порошенко.

    Линч, в свою очередь, отметил, что его Фонд предоставляет поддержку всем, кто в ней нуждается. По его словам, у Украины большая восприимчивость к техники трансцендентальной медитации.

    Автор: Геннадий Плющев
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