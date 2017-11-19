Сирия, 19 ноября. Террористы ИГ1 провели две атаки с участием смертников в Дейр-эз-Зоре. Жилой район Дамаска подвергся обстрелам «Ан-Нусры»***. САА продвинулась в северной части Хамы благодаря авиации РФ, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли значительный урон ИГ в предместьях города Абу Кемаль в Дейр-эз-Зоре; оказали поддержку САА в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали позиции боевиков в Восточной Гуте Дамаска; отбили контрнаступление радикалов к северо-востоку от Хамы; проводят разведывательные полеты на западе провинции Алеппо; потеряли командира КСИР в боях с ИГ в пригороде Абу Кемаля в Дейр-эз-Зоре; освободили деревни Харран и Харданак северо-востоку от Хамы.

«Исламское государство»: атаковало КПП «Хашд Аш-Шааби» к югу от Багдада в Ираке; провело атаку с участием смертника в населенном пункте Аль-Джафра южнее Дейр-эз-Зора; казнило мужчину на востоке Дейр-эз-Зора; напало на жилой дом в иракской провинции Ниневия.

«Тахрир Аш-Шам»: открыла огонь по району Ад-Дувела в городе Дамаск; обстреляла населенные пункты Кирбат Сахи и Кафр Нан на севере Хомса; подверглась обстрелам САА на окраине района Лерамун в городе Алеппо; заявила о потерях САА на юго-востоке Идлиба; оставила несколько позиций недалеко от города Бейт Джинн на юго-западе Дамаска.

Курды: подверглись обстрелам и атаке смертника ИГ в районе поля Аль-Омар юго-восточнее Дейр-эз-Зора; вели перестрелки с ССА в северной части Алеппо.

Провинция Дамаск

На территории оазиса Восточная Гута продолжились вооруженные стычки между боевиками антиправительственных группировок «Файлак Ар-Рахман» и «Хайят Тахрир Аш-Шам» с одной стороны и подразделениями армии САР с другой. В первой половине дня отмечались взаимные обстрелы вблизи района Айн-Тарма, а также недалеко от деревни Ирбин. Данных о нанесенном боевикам уроне все еще не поступало. Позже фиксировались столкновения в районе населенного пункта Хараста, где войска САР провели наступление, уничтожив более десяти исламистов. Об этом сообщало информационное агентство Al Manar News.

В очередной раз мирные кварталы столицы оказались под ударами радикалов. Как передавал Twitter-канал (Motawasset), обстрелу подвергся район Ад-Дувела. Как минимум 20 мирных граждан пострадали.

На юго-западе провинции части САА возобновили наступление в районе города Бейт Джинн, в результате чего под контроль войск Башара Асада перешли несколько стратегических позиций «Джебхат Ан-Нусры» у высоты Таль Савади, передавал новостной портал Al Masdar News.

Провинция Алеппо

После того как междоусобный конфликт формирований «Джебхат Ан-Нусра»1 и «Нур Эд-Дин Аз-Зинки» закончился, боевики «Тахрир аш-Шам» вновь предприняли попытку атаки позиций Сирийской арабской армии (САА) в северо-западном пригороде Алеппо Лерамун. Однако благодаря точным разведданным, полученным при помощи беспилотников, силам САР удалось предотвратить нападение. Об этом сообщал военный источник в сети Twitter (hozaifadahmaan).

В то же время продолжились перестрелки между Сирийскими демократическими силами**** (SDF) и протурецкими боевиками Сирийской свободной армии (ССА). Противники наносили артиллерийские удары недалеко от населенного пункта Кирата, передавал Сирийский наблюдательный пункт за правами человека (SOHR).

Провинция Хомс

В минувшие сутки возобновились вооруженные стычки между частями Сирийской арабской армии (САА) и боевиками антиправительственной коалиции «Тахрир Аш-Шам», на которую режим тишины, действующий на севере провинции, не распространяется. Согласно сведениям оппозиционных источников, столкновения отмечались недалеко от населенных пунктов Тейр Маале и Аль-Машруа. После того как исламисты обстреляли из минометов деревни Кирбат Сахи и Кафр Нан, артиллерийские дивизионы САА нанесли удары по укрепрайонам радикалов вблизи поселений Кассин и Ард Ад-Дмейни, сообщал военный источник в сети Telegram (SRNN2011).

Тем временем новая партия гумпомощи от организации сирийского Красного Полумесяца была направлена в район «Растанского котла», где действует перемирие между САА и отрядами «умеренной оппозиции».

Провинция Дейр-эз-Зор

Еще в утренние часы стало известно, что боевики «Исламского государства»1 совершили новое нападение с участием смертников на «джихад-мобилях». На этот раз атаке подверглись подконтрольные правительственной армии территории недалеко от населенного пункта Аль-Джафра южнее административного центра провинции. В результате взрывов около 20 мирных граждан, по большей части беженцев, погибли, еще порядка 30 человек были ранены, сообщал новостной портал Al Masdar News со ссылкой на информагентство SANA News.

Тем временем на подступах к Абу Кемалю продолжились ожесточенные столкновения между сирийскими войсками и отрядами террористической группировки ИГ. В результате взаимных обстрелов были убиты фотокорреспондент одного из сирийских СМИ Мухаммад Яхья Хенблас, а также командир Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Херуллах Самади, передавал на своей странице в сети Telegram военный источник (ammarjohmani). Во второй половине дня над опорными пунктами ИГИЛовцев провели несколько боевых вылетов российские военные самолеты, в результате чего боевики понесли значительные потери в живой силе и военной технике, о чем сообщало агентство новостей Al Masdar News.

Курды тем временем вели перестрелки с террористами ИГ в районе нефтяного месторождения Аль-Омар, расположенного к юго-востоку от столицы провинции. Видеозапись обстрелов была опубликована на странице медиа-крыла ИГИЛ1 «Аль-Амак». Во второй половине дня боевики вновь провели атаку с участием смертника вблизи КПП курдских отрядов на севере провинции. В результате взрыва пострадало множество мирных граждан.

Провинция Идлиб

Недалеко от границы между провинциями Идлиб и Хама на протяжении всего дня отмечалось противостояние между исламистами вооруженной оппозиции и правительственными силами. Как передавал информационный портал Al Masdar News, оппозиционные СМИ утверждали, что в результате столкновений сирийские войска лишились танка Т-72, однако согласно информации правительственных источников, обе стороны понесли потери в военной технике. Напомним, в регионе действует режим прекращения огня, однако на «Джебхат Ан-Нусру» действие перемирия не распространяется. По сведениям AMN, как минимум четыре организации, базирующиеся в данном районе и относящиеся к так называемой «умеренной оппозиции», также сотрудничают с коалицией «Тахрир Аш-Шам».

Провинция Хама

Во второй половине дня боевики вооруженной оппозиции предприняли попытку контрнаступления в районе населенных пунктов Сарха Аш-Шималия, Аль-Хазим, Рабда, Каср Али и Аль-Хадария, ранее перешедших под контроль правительственных сил при помощи ВКС РФ. Как передавал новостной портал Al Masdar News, в атаке приняли участие формирования «Джейш Аль-Изза» и «Хайят Тахрир Аш-Шам», однако благодаря поддержке авиации РФ нападение было отражено. Кроме того, боевики понесли потери в живой силе и военной технике.

Позже стало известно, что под контроль правительственной армии перешли деревни Харран и Хардана. Военнослужащие САА заняли их, действуя под прикрытием российских ВКС. Об этом сообщал военный источник в сети Twitter (syria24media).

Ирак

Сразу два нападения боевиков «Исламского государства» произошли накануне на территории Ирака. Первый рейд боевики совершили на жилой дом в южной части провинции Ниневия, в результате чего были убиты по меньшей мере двое мирных граждан, еще несколько человек пострадали.

Второй налет исламисты предприняли к югу от города Багдад. Несколько радикалов атаковали один из КПП отрядов «Хашд Аш-Шааби». Как минимум один из ополченцев-шиитов был убит. Хотя до сих пор «Исламское государство» не признало свою причастность к нападениям, очевидцы уверены, что за ними стоят подпольные группы ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)