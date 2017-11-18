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Столтенберг извинился перед Эрдоганом в связи со скандалом на учениях НАТО в Норвегии
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    Столтенберг извинился перед Эрдоганом в связи со скандалом на учениях НАТО в Норвегии

    21:38  18 Ноября 2017  /обновлено: 22:14  18 Ноября 2017
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    Столтенберг извинился перед Эрдоганом в связи со скандалом на учениях НАТО в Норвегии

    Осло, 18 ноября. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принес официальные извинения президенту Турции Реджепу Эрдогану в связи с недавним скандалом на учениях в Норвегии и обещал расследовать данный инцидент.

    «Я приношу извинения за нанесенное вам оскорбление. Норвежские власти примут решение, какие дисциплинарные меры будут приняты в этой связи. Турция — ценный союзник НАТО, который вносит большой вклад в обеспечение союзной безопасности», — отметил Столтенберг.

    Столтенберг извинился перед Эрдоганом в связи со скандалом на учениях НАТО в Норвегии

    Глава НАТО добавил, что случай в Норвегии стал результатом действий одного конкретного человека, взгляды которого Североатлантический альянс не разделяет.

    По словам  Столтенберга, он уже обсудил данную ситуацию с министром обороны Турции и заверил, что данный инцидент не создаст никаких долговременных проблем в отношениях между Анкарой и военным блоком. Как сообщает газета Hurriyet, министр обороны Норвегии Фрэнк Бакке-Дженсен также принес Турции свои извинения.

    Напомним, что ранее Турция отозвала 40 военнослужащих с совместных учений с НАТО в норвежском Ставангере после того, как один из сотрудников НАТО занес имена Эрдогана и первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка в список врагов альянса.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #турция #нато #эрдоган #столтенберг
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