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Сирия: гуманитарную помощь из Белоруссии доставили в Латакию
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    Сирия: гуманитарную помощь из Белоруссии доставили в Латакию

    21:33  18 Ноября 2017
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    Сирия: гуманитарную помощь из Белоруссии доставили в Латакию

    Дамаск, 18 ноября. Гуманитарные грузы из Белоруссии доставили в порт города Латакия одноименной провинции Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил посол Белоруссии в Сирии Александр Пономарев.

    Основу гуманитарной помощи составили продукты питания и одежда общей массой 25 тонн. Во время прибытия груза присутствовал губернатор региона Ибрагим Салима.

    Для жителей Латакии доставили молочные продукты, тушеную говядину, детское питание, а также обувь белорусского производства, пишет РИА Новости.

    Ранее сообщалось, что боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 планируют бежать на левый берег Евфрата.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #сирия #белоруссия #гуманитарная помощь #латакия
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