Сирия: гуманитарную помощь из Белоруссии доставили в Латакию
Дамаск, 18 ноября. Гуманитарные грузы из Белоруссии доставили в порт города Латакия одноименной провинции Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил посол Белоруссии в Сирии Александр Пономарев.
Основу гуманитарной помощи составили продукты питания и одежда общей массой 25 тонн. Во время прибытия груза присутствовал губернатор региона Ибрагим Салима.
Для жителей Латакии доставили молочные продукты, тушеную говядину, детское питание, а также обувь белорусского производства, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 планируют бежать на левый берег Евфрата.
1 Организация запрещена на территории РФ.
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