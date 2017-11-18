Сирия: гуманитарную помощь из Белоруссии доставили в Латакию

Дамаск, 18 ноября. Гуманитарные грузы из Белоруссии доставили в порт города Латакия одноименной провинции Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил посол Белоруссии в Сирии Александр Пономарев.

Основу гуманитарной помощи составили продукты питания и одежда общей массой 25 тонн. Во время прибытия груза присутствовал губернатор региона Ибрагим Салима.

Для жителей Латакии доставили молочные продукты, тушеную говядину, детское питание, а также обувь белорусского производства, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 планируют бежать на левый берег Евфрата.

1 Организация запрещена на территории РФ.