Военные США откажутся выполнять «незаконный» приказ Трампа о ядерном ударе — генерал

Вашингтон, 18 ноября. Американские военные попытаются воспрепятствовать «незаконному» приказу президента США Дональда Трампа, если тот распорядится нанести ядерный удар по одной из стран. Об этом в субботу заявил глава Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен.

По его словам, в данном случае обязанность военных — проинформировать Трампа о том, что это незаконно и обсудить с ним возможные варианты действий. Кроме того, нужно определить, насколько будет оправдан в том или ином случае ядерный удар.

«Выполнив незаконный приказ, вы отправитесь в тюрьму. Можете отправиться в тюрьму на всю оставшуюся жизнь», — подчеркнул генерал в эфире телеканала CBS.

Ранее Трамп заявлял, что он не исключает возможности вооруженного противостояния с Северной Кореей. Отметим, что американское законодательство позволяет президенту единолично принять решение о нанесении ядерного удара.