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Политика
Военные США откажутся выполнять «незаконный» приказ Трампа о ядерном ударе — генерал
Политика
Военные США откажутся выполнять «незаконный» приказ Трампа о ядерном ударе — генерал
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    Военные США откажутся выполнять «незаконный» приказ Трампа о ядерном ударе — генерал

    21:24  18 Ноября 2017
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    Военные США откажутся выполнять «незаконный» приказ Трампа о ядерном ударе — генерал

    Вашингтон, 18 ноября. Американские военные попытаются воспрепятствовать «незаконному» приказу президента США Дональда Трампа, если тот распорядится нанести ядерный удар по одной из стран. Об этом в субботу заявил глава  Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен.

    По его словам, в данном случае обязанность военных — проинформировать Трампа о том, что это незаконно и обсудить с ним возможные варианты действий. Кроме того, нужно определить, насколько будет оправдан в том или ином случае ядерный удар.

    Военные США откажутся выполнять «незаконный» приказ Трампа о ядерном ударе — генерал

    «Выполнив незаконный приказ, вы отправитесь в тюрьму. Можете отправиться в тюрьму на всю оставшуюся жизнь», — подчеркнул генерал в эфире телеканала CBS.

    Ранее Трамп заявлял, что он не исключает возможности вооруженного противостояния с Северной Кореей. Отметим, что американское законодательство позволяет президенту единолично принять  решение о нанесении ядерного удара.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #сша #трамп #ядерный удар
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