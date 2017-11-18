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Политика
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Ехать туда не стоило: Марк Захаров считает риском гастроли россиян на Украине
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    Ехать туда не стоило: Марк Захаров считает риском гастроли россиян на Украине

    21:05  18 Ноября 2017
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    Ехать туда не стоило: Марк Захаров считает риском гастроли россиян на Украине

    Москва, 18 ноября. Художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров назвал неоправданным риском гастроли российских артистов на Украине. Об этом он сказал, комментируя недавний срыв спектакля Константина Райкина в Одессе.

    «В данном случае это все-таки необоснованный риск. Я бы не поехал сейчас на Украину, если бы меня пригласили с театром «Ленком». В силу целого ряда обстоятельств, которые не надо объяснять», — отметил он.

    Ехать туда не стоило: Марк Захаров считает риском гастроли россиян на Украине

    Захаров считает, что подобные контакты в сфере культуры могут быть полезны, если они будут направлены на сближение народов, однако режиссер уверен, что «в данном случае ехать туда не стоило», передает «Комсомольская правда».

    Напомним, что ранее активисты запрещенной в РФ украинской националистической организации «Правый сектор»1 сорвали спектакль руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина в Одессе.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #украина #райкин #захаров #гастроли
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