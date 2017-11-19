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Сирия новости 19 ноября 07.00: «Нусра» теряет влияние в Идлибе, ИГ готовится бежать на левый берег Евфрата
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    Сирия новости 19 ноября 07.00: «Нусра» теряет влияние в Идлибе, ИГ готовится бежать на левый берег Евфрата

    7:00  19 Ноября 2017
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    «Джебхат ан-Нусра»

    Сирия, 19 ноября. Протурецкие группировки объединили усилия с целью выдавить «Джебхат ан-Нусру»*** с севера провинции Идлиб. Боевики ИГ1 продолжают терять позиции между Меядином и Абу Кемалем под натиском САА и ВКС РФ. Отряды «Тахрир аш-Шам» открыли минометный огонь на севере Латакии, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: под угрозой новых обстрелов со стороны «Джебхат ан-Нусры» в восточных предместьях Дамаска; подверглись минометным ударам «Тахрир аш-Шам» в горах на севере Латакии.

    «Исламское государство» (ИГИЛ1): потеряло нефтеперерабатывающий завод и несколько высот между Меядином и Абу Кемалем под натиском армии САР и ВКС РФ; усилило контроль над местным населением в подконтрольных районах на юге провинции Дейр-эз-Зор.

    «Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»1): теряет позиции в боях с «Нур ад-Дин аз-Зенки» на западе Алеппо; лишилась возможности перебрасывать силы и ресурсы по дорогам Идлиб – Бинниш и Идлиб – Туума.

    «Ахрар аш-Шам»: готовит операцию против «Тахрир аш-Шам» в провинции Идлиб.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Террористы «Джебхат Фатх аш-Шам» активизировали разведывательные действия на линии соприкосновения с Сирийской арабской армией (САА) в северо-восточных предместьях Дамаска, передает на своей странице в Twitter (@sayed_ridha) военный источник. Кроме того, была замечена переброска новой партии боеприпасов к минометам на позиции боевиков близ населенного пункта Хараста и в квартале Айн Тарма. Таким образом, объекты правительственных войск САР, расположенные у линии фронта в этих районах, теперь находятся под угрозой скорых новых обстрелов.

    Между тем в других частях Восточной Гуты напряженность на линии разграничения между сирийскими военными и боевиками-исламистами также возросла. Как сообщают местные активисты, вооруженные антиправительственные группировки начали возводить новые фортификационные сооружения на окраинах прифронтовых поселений Ан-Нашабия, Хош ад-Давахира и Ар-Рейхан, а также в районе Джобар. Соответственно, здесь теперь высока вероятность очередных нападений и других провокационных действий со стороны боевиков.

    Провинция Латакия

    Карта военных действий — Латакия

    Засевшие в горах северной Латакии боевики террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» открыли огонь по опорным пунктам сирийских войск в этом районе. Обстрелам крупнокалиберных минометов подверглись позиции САА близ деревни Руесейт Искандер. По информации оппозиционного новостного агентства Qalaat Al Mudiq, мины были выпущены с направления поселка Зуйкат. Никаких сведений о возможных жертвах и разрушениях на данный момент не поступало.

    Кроме того, по данным закрытых Telegram-каналов «Джебхат ан-Нусры», главари террористической организации готовят новые провокационные обстрелы объектов САА из РСЗО недалеко от населенных пунктов Ат-Тиффахия, Кнедда и Халлуз. В остальном обстановка в этом регионе, почти полностью контролируемом правительственными силами, остается спокойной.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Боевики аффилированного с Турцией вооруженного формирования «Нур ад-Дин аз-Зенки» продолжают вести наступление на позиции некогда союзной «Джебхат ан-Нусры» на западе провинции Алеппо, передает оппозиционный Twitter-канал (@FSAPlatform). Под контроль протурецкой группировки перешли еще несколько опорных пунктов недалеко от границы с Идлибом.

    Ранее террористы «Тахрир аш-Шам» уже потеряли ряд ключевых населенных пунктов, теперь они продолжают попытки наладить переговорный процесс с целью прекратить боевые действия и сохранить позиции в этом регионе.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

    Выдвинувшиеся со стороны Меядина подразделения армии САР, поддерживаемые российскими ВКС, продолжают развивать наступление на позиции «Исламского государства»1 вдоль Евфрата. В ходе новой серии атак союзники смогли отбить у террористов ряд высот на западном берегу реки, сообщает новостной портал Damascus Now. Однако в целом, как отмечают местные источники, темпы наступления САА и ВКС РФ на этом направлении в последнее время несколько замедлились, поскольку в занимаемых боевиками районах остается большое количество мирных жителей. Недавно недалеко от поселка Салихия, как передавало агентство DeirEzzor24, на подконтрольную правительственной армии территорию сбежало большое количество гражданских лиц. В связи с этим главари ИГ распорядились усилить контроль над местным населением.

    В результате столкновений с сирийскими военнослужащими, прикрываемыми боевой авиацией РФ, боевики утратили контроль над нефтеперерабатывающим заводом «Джида», находящимся недалеко от Салихии, сообщает в соцсети Twitter (@markito1771) военный источник. Ожидается, что уже в ближайшие дни главари группировки будут вынуждены организовать переправу через Евфрат, чтобы вывести оставшиеся в районе силы на левый берег реки к поселению Аль-Бахра.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Связанные с Турцией сирийские оппозиционные формирования усилили давление на боевиков «Джебхат Фатх аш-Шам» в провинции Идлиб, дабы полностью захватить контроль над северной частью региона. Так, группировка «Джейш Аль-Ахрар», заключившая договор с командирами «Нур ад-Дин аз-Зенки», перекрыла движение по дорогам Идлиб – Бинниш и Идлиб – Туума, которые до этого являлись важными путями поставок объединения «Тахрир аш-Шам» в регионе. Об этом сообщил портал SOHR.

    Протурецкие боевики «Ахрар аш-Шам» между тем активизировали переброску вооружений к линии соприкосновения с «Нусрой», передает Twitter-канал группировки (@ahrar_alsham_en). В связи с этим террористы «Тахрир аш-Шам», опасаясь утраты позиций в стратегической провинции Идлиб, начала передислоцировать к блокпостам у городов Эриха и Эр-Рудж новые отряды исламистов.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #иг #турция #дамаск #вкс рф #игил #саа #дейр-эз-зор #латакия #идлиб #джебхат ан-нусра #восточная гута #ахрар аш-шам #тахрир аш-шам
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