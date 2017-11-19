«Хороший вечер»: как украинские радикалы срывали концерт Райкина в Одессе

На концерт Константина Райкина в Одессе пожаловали незваные гости. Группа радикалов, облаченных в балаклавы, ворвалась в здание Украинского академического театра, чтобы сорвать выступление руководителя московского «Сатирикона». Федеральное агентство новостей публикует подробности инцидента.

Украинские националисты во главе с бывшим главой одесского отделения экстремистской организации "Правый сектор" Сергеем Стерненко сорвали моноспектакль российского актера Константина Райкина в Одессе. pic.twitter.com/t6LIE9OdiH — Natalia (@NataKoshuhova) November 18, 2017

Высокопатриотическое шествие возглавил Сергей Стерненко, бывший лидер одесской ячейки «Правого сектора»1 (организация запрещена в РФ). Он же вел запись событий для своей страницы в Facebook. Так что каждый желающий может убедиться, что и тени фашизма на Украине нынче нет.

ВИДЕО срыва радикалами концерта Райкина в Одессе



Около 20 человек во главе с бывшим главою одесского филиала «Правого сектора»* Сергеем Стерненко ворвались в зрительный залhttps://t.co/HzWh0aK5uy — Елена Бувайлик (@alenalane27) November 17, 2017

«Правому сектору» не дает покоя Крым

Гнев радикалов вызвало то обстоятельство, что Райкин одобрительно высказался о возвращении Крыма в состав России.

Как говорил Николай Васильевич Гоголь, «театр — это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра». Вот и украинские патриоты-театралы возвестили о себе кричалками про доброе и вечное: «Слава нации — смерть врагам!», «Помни, чужак, здесь хозяин — украинец!» и прочее-прочее.

Жертвой новой выходки украинских радикалов стал Константин Райкин, прибывший на гастроли в Одессу. https://t.co/hI5Cgf3fiq — Vladimir Semenov (@tw6Vetom) November 18, 2017

Молодые люди настойчиво требовали встречи с Константином Райкиным. Им очень хотелось услышать от артиста, что Крым — украинский. Ведь это все изменило бы. Очевидно, что после признания Райкина жители полуострова тотчас заспешили бы вернуться под власть Киева. Однако артист по каким-то соображениям не почтил молодых людей своим вниманием.

Швейцарский нейтралитет полиции

Жертвой новой выходки украинских радикалов стал Константин Райкин, прибывший на гастроли в Одессу. https://t.co/hI5Cgf3fiq — Vladimir Semenov (@tw6Vetom) November 18, 2017

Заполнившие зал одесситы не стушевались перед националистами. Зрители были преисполнены решимости защитить свое право увидеть и услышать любимого артиста. А вот правоохранители сочли за лучшее не вмешиваться в конфликт. И услышали о себе много теплых слов от обеих конфликтующих сторон. «Патриоты» вменяли полиции защиту «крымнашиста». Зрители же упрекали стражей порядка в бездействии перед лицом радикалов.

Так или иначе, концерт был сорван. Кульминацию вечерних перипетий зафиксировал телеканал «360».

На записи видно, как некие люди хаотично перемещаются по сцене. Голос за кадром вещает, что «одесская публика любит пособника оккупанта». Сами же одесситы отзываются об «активистах» в очень нелестных выражениях. Далее перед сценой появляются полицейские, ограждающие сцену.

Националисты сорвали концерт Райкина в Одессе накануне. Молодые люди скандировали вопрос «Чей Крым?». Зрители пытались заставить хулиганов покинуть зал. https://t.co/PlSmPo76mU#Райкин #Украина pic.twitter.com/LKWnAbkMr8 — Пятый канал Новости (@5tv) November 18, 2017

Радикалы снова взяли верх

Вскоре появился сам Райкин, поблагодаривший за поддержку своих поклонников. Красочное действо пошло на спад. Хотя и после отмены выступления «патриоты» и зрители сказали друг другу немало теплых слов.

Уличные активисты сорвали концерт Константина Райкина в Одессе https://t.co/SuxL8pYgop

Видео ублюдка Стерненко прилагается. Сдаётся, он тоже скоро выгребет от нацюкистов другого крыла, как давеча Резниченко поймал фейсом кулаки С14 pic.twitter.com/5pDMFOkWer — Тигровая Лилия (@Gal4onok665) November 18, 2017

Итак, очередной акт травли в отношении артиста в исполнении украинских артистов увенчался успехом. Цель радикалов достигнута. Правоохранители не смогли или не захотели обеспечить возможность для выступления Райкина.

С другой стороны, как сообщает одесское издание «Таймер», действия радикалов квалифицированы по статье 296 Уголоного кодекса Украины «Хулиганство». Хотя на данном этапе никто из нарушителей не задержан.

Следует отметить, что утром субботы между представителями «евромайдана» и силами правопорядка разгорелось куда более жаркое противостояние.

Субботние баталии: одесский Горсад стал полем битвы (ВИДЕО) #Горсад https://t.co/yY5TwMPNbO — Новости Одессы (@newsodessa1) November 18, 2017

Уже известно о шести пострадавших правоохранителях. У начальника полиции разбита голова.

Карма, догнавшая Райкина

Неудачный вояж Райкина в Одессу был со злорадством встречен многими пользователями Сети.

Ну что, Райкин, расскажи нам про украинскую демократию, и как тебе плохо живется в тиранической России — Ватобот Прохоров (@Probubnist) November 18, 2017

Дело в том, что Константин Аркадьевич ранее выступал с острой критикой положения дел в российском искусстве. В частности, он заявлял о «безобразной цензуре».

Константин Райкин, с грустью покинув гостеприимную европейскую Одессу, возвращается в депрессивный и опостылевший Мордор.

Туда, где творца гнобят со страшной силой, выделяя до миллиарда в год. pic.twitter.com/9wjp04P2C3 — СигамачоЯ (@onlyputya) November 17, 2017

За выступление (точнее, попытку выступить) в Одессе раскритиковали Райкина и некоторые коллеги.

В частности, Иосиф Кобзон высказал мнение, что российским артистам следует воздержаться от выступлений на Украине. Украинские СМИ на своей волне. Ряд изданий радостно сообщило о срыве концерта «путиниста».

Интересная мысль, ничего не скажешь. Удачно подвел итоги путешествия Райкина журналист Юрий Ткачев.

«В Одессе сорвали концерт Константина Райкина. Того самого Райкина, который в 2016 году возмущался путинской тиранией, сетовал на то, как притесняют свободу творчества и как Россия скатывается в сталинские времена. Карма не существует, но она действует», полувсерьез заключил Ткачев.

Остается надеяться, что и одесский зритель свел счеты с кармой. И впереди у него только замечательные концерты. Желательно в нормальной стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.