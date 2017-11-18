Киев назвал нарушением договоренностей запрет Польши на въезд Шеремета

Киев, 18 ноября. Министерство иностранных дел Украины обвинило Польшу в нарушении двусторонних договоренностей после того, как страна отказалась пропускать через границу украинского чиновника.

Речь идет о секретаре межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников АТО, жертв войны и политических репрессий Святослава Шеремета, которому запретили въезд в Польшу после того, как Украина отказала Варшаве в эксгумации останков польских жертв вооруженных конфликтов.

В связи с этим МИД Украины вызвал посла Польши Яна Пекло, чтобы получить от него разъяснения.