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Киев назвал нарушением договоренностей запрет Польши на въезд Шеремета
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    Киев назвал нарушением договоренностей запрет Польши на въезд Шеремета

    20:34  18 Ноября 2017
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    Киев назвал нарушением договоренностей запрет Польши на въезд Шеремета

    Киев, 18 ноября.  Министерство иностранных дел Украины обвинило Польшу в нарушении двусторонних договоренностей после того, как страна отказалась пропускать через границу украинского чиновника.

    Речь идет о секретаре межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников АТО, жертв войны и политических репрессий Святослава Шеремета, которому запретили въезд в Польшу после того, как Украина отказала Варшаве в эксгумации останков польских жертв вооруженных конфликтов.  

    Киев назвал нарушением договоренностей запрет Польши на въезд Шеремета

    В связи с этим МИД Украины вызвал посла Польши Яна Пекло, чтобы получить от него разъяснения.

    «В ходе встречи было отмечено, что запрет на въезд в Польшу Святослава Шеремета противоречит логике конструктивных договоренностей сопредседателей Консультационного комитета президентов Украины и Польши, которые были достигнуты 17 ноября 2017 в Кракове», — говорится в сообщении ведомства.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #польша #украина #шеремет
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