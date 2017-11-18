Киев назвал нарушением договоренностей запрет Польши на въезд Шеремета
Киев, 18 ноября. Министерство иностранных дел Украины обвинило Польшу в нарушении двусторонних договоренностей после того, как страна отказалась пропускать через границу украинского чиновника.
Речь идет о секретаре межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников АТО, жертв войны и политических репрессий Святослава Шеремета, которому запретили въезд в Польшу после того, как Украина отказала Варшаве в эксгумации останков польских жертв вооруженных конфликтов.
В связи с этим МИД Украины вызвал посла Польши Яна Пекло, чтобы получить от него разъяснения.
«В ходе встречи было отмечено, что запрет на въезд в Польшу Святослава Шеремета противоречит логике конструктивных договоренностей сопредседателей Консультационного комитета президентов Украины и Польши, которые были достигнуты 17 ноября 2017 в Кракове», — говорится в сообщении ведомства.