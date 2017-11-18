Не спели ни одной баллады: Лоза прокомментировал смерть основателя AC/DC

Москва, 18 ноября. Известный российский певец Юрий Лоза рассказал о влиянии австралийской группы AC/DC на российского слушателя, комментируя смерть основателя коллектива Малькольма Янга.

По его словам, группа не получила большой популярности в России, поскольку за все время своего существования не спела ни одной баллады.

«Все баллады становятся популярными в нашей стране. А они не спели ни одной», — отметил Лоза.

Певец также вспомнил, что AC/DC некоторое время ассоциировались с ЛГБТ-движением, поскольку выражение AC/DC в середине прошлого века было сленговым обозначением бисексуальности. В связи с этим музыкантам приходилось долго доказывать, что они не имеют никакого отношения к секс-меньшинствам, сообщает Телеканал 360.

Ранее сообщалось, что известный австралийский музыкант Малькольм Янг, который в 1973 году вместе со своим братом Ангусом основал рок-группу AC/DC, скончался в субботу в возрасте 64 лет.