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Не спели ни одной баллады: Лоза прокомментировал смерть основателя AC/DC
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    Не спели ни одной баллады: Лоза прокомментировал смерть основателя AC/DC

    20:10  18 Ноября 2017
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    Не спели ни одной баллады: Лоза прокомментировал смерть основателя AC/DC

    Москва, 18 ноября. Известный российский певец Юрий Лоза рассказал о влиянии австралийской группы AC/DC на российского слушателя, комментируя смерть основателя коллектива Малькольма Янга.

    По его словам, группа не получила большой популярности в России, поскольку за все время своего существования не спела ни одной баллады.

    «Все баллады становятся популярными в нашей стране. А они не спели ни одной», — отметил Лоза.

    Не спели ни одной баллады: Лоза прокомментировал смерть основателя AC/DC

    Певец также вспомнил, что AC/DC некоторое время ассоциировались с ЛГБТ-движением, поскольку выражение AC/DC в середине прошлого века было сленговым обозначением бисексуальности. В связи с этим музыкантам приходилось долго доказывать, что они не имеют никакого отношения к секс-меньшинствам, сообщает Телеканал 360.

    Ранее сообщалось, что известный австралийский музыкант Малькольм Янг, который в 1973 году вместе со своим братом Ангусом основал рок-группу AC/DC, скончался в субботу в возрасте 64 лет.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #лоза #смерть #acdc #янг
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