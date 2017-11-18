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Политика
Прекратим поставки Польше: Пушков ответил Варшаве, призвавшей ЕС отказаться от газа РФ
Политика
Прекратим поставки Польше: Пушков ответил Варшаве, призвавшей ЕС отказаться от газа РФ
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    Прекратим поставки Польше: Пушков ответил Варшаве, призвавшей ЕС отказаться от газа РФ

    19:51  18 Ноября 2017
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    Прекратим поставки Польше: Пушков ответил Варшаве, призвавшей ЕС отказаться от газа РФ

    Москва, 18 ноября. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предложил прекратить поставки газа в Польшу после того, как Варшава призвала ЕС отказаться от закупок «голубого топлива» из России.

    «Польша требует от Европы отказаться от российского газа. Надо бы прекратить поставку ей газа по истечению контракта. Если наш газ ей так не по душе», — пишет Пушков в Twitter.

    Прекратим поставки Польше: Пушков ответил Варшаве, призвавшей ЕС отказаться от газа РФ

    Ранее власти Польши призвали Хорватию и другие страны Европы отказаться от закупок российского газа. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский также заявил о намерении Варшавы не продлевать в 2022 году контракт на покупку российского газа.

    Отметим, что Польша активно выступает против строительства газопровода «Северный поток — 2», который планируется протянуть из Россию в Германию. Варшава утверждает, что данный проект подорвет энергобезопасность Европы. Иного мнения придерживаются европейские страны, участвующие в данном проекте, которые видят в нем экономическую выгоду.

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #польша #газ #европа #поставки
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