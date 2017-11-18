Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Военные США откажутся выполнять «незаконный» приказ Трампа о ядерном ударе — генерал
Общество
Аксенов назвал важным событием открытие памятника Александру III в Ялте
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Аксенов назвал важным событием открытие памятника Александру III в Ялте

    20:01  18 Ноября 2017
    284

    Аксенов назвал важным событием открытие памятника Александру III в Ялте

    Симферополь, 18 ноября. Глава Крыма Сергей Аксенов отметил важность для общественной жизни России открытия в Ялте памятника Александру III, что свидетельствует о неразрывности отечественной истории.

    Глава государства РФ Владимир Путин побывал на открытии памятника императору в Ялте, подчеркнув вклад Александра III в развитие России и его роль на международной политической арене. 

    «Это важное событие в общественной жизни России и Крыма, свидетельство неразрывности отечественной истории. Ливадия, как и весь наш полуостров, занимает в ней особое место», — написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксенов. 

    Он напомнил, что именно на Ялтинской конференции лидеры России, США и Британии определили послевоенный порядок. По словам Аксенова, Александр III остался в истории как Царь-миротворец — за время его правления Россия не вела ни одной войны. Памятник императору создал скульптор Андрей Ковальчук, его работу установили в Ливадийском парке. 

    <

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #крым #император
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Совфеде ответили США на заявление о «неуважении» РФ к жертвам химатак в Сирии

        В Совфеде ответили США на заявление о «неуважении» РФ к жертвам химатак в Сирии

        14:57   18 Ноября 2017
        2014
        Новейший российский самолет А-100 совершил первый полет

        Новейший российский самолет А-100 совершил первый полет

        13:54   18 Ноября 2017
        3905
        Попытка США «прогнуть» российские СМИ: СЖР возмущен регистрацией партнера Sputnik иноагентом

        Попытка США «прогнуть» российские СМИ: СЖР возмущен регистрацией партнера Sputnik иноагентом

        12:25   18 Ноября 2017
        1188
        Сирия: РФ наложила вето на проект резолюции Японии о продлении мандата СМР

        Сирия: РФ наложила вето на проект резолюции Японии о продлении мандата СМР

        2:33   18 Ноября 2017
        1431