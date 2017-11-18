Аксенов назвал важным событием открытие памятника Александру III в Ялте

Симферополь, 18 ноября. Глава Крыма Сергей Аксенов отметил важность для общественной жизни России открытия в Ялте памятника Александру III, что свидетельствует о неразрывности отечественной истории.

Глава государства РФ Владимир Путин побывал на открытии памятника императору в Ялте, подчеркнув вклад Александра III в развитие России и его роль на международной политической арене.

«Это важное событие в общественной жизни России и Крыма, свидетельство неразрывности отечественной истории. Ливадия, как и весь наш полуостров, занимает в ней особое место», — написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксенов.

Он напомнил, что именно на Ялтинской конференции лидеры России, США и Британии определили послевоенный порядок. По словам Аксенова, Александр III остался в истории как Царь-миротворец — за время его правления Россия не вела ни одной войны. Памятник императору создал скульптор Андрей Ковальчук, его работу установили в Ливадийском парке.

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