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Новости Сирии
Боевики обстреляли Дамаск и его окрестности, 22 человека получили ранения
Новости Сирии
Боевики обстреляли Дамаск и его окрестности, 22 человека получили ранения
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    Боевики обстреляли Дамаск и его окрестности, 22 человека получили ранения

    19:39  18 Ноября 2017
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    Боевики обстреляли Дамаск и его окрестности, 22 человека получили ранения

    Дамаск, 18 ноября. Боевики обстреляли из гранатометов Дамаск и его окрестности, 22 мирных жителя получили ранения, сообщил источник из правоохранительных органов. 

    Вооруженные группировки в Восточной Гуте выпустили несколько снарядов. Один из боеприпасов упал в квартале Аль-Мучтахид в центре столицы САР. В результате атаки получили ранения 17 человек. Второй снаряд попал в район Сейида Зейнаб недалеко от Дамаска.

    Пять мирных жителей ранены, отметил источник из силовых органов, пишет РИА Новости. По его данным, городская инфраструктура получила значительные повреждения. Ранее сообщалось, что израильский танк сделал предупредительный выстрел в сторону военных САР в демилитаризированной зоне.

    Боевики обстреляли Дамаск и его окрестности, 22 человека получили ранения

    Автор: Ирина Селезнева
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    #сирия #дамаск
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