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Политика
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Политика
Спецслужбы рекомендовали Трампу поставить Украине оружие на $47 млн
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    Спецслужбы рекомендовали Трампу поставить Украине оружие на $47 млн

    19:27  18 Ноября 2017
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    Спецслужбы рекомендовали Трампу поставить Украине оружие на $47 млн

    Нью-Йорк, 18 ноября. Совет национальной безопасности Белого дома порекомендовал президенту США Дональду Трампу начать поставки оружия на Украину на 47 млн долларов. В частности, речь идет о противоракетных комплексах Javelin, сообщает телеканал ABC.

    Сообщается, что решение дать соответствующие рекомендации Трампу было принято в минувший четверг. В ближайшие несколько недель планируется обсудить, как именно оформить поставки оружия.

    Спецслужбы рекомендовали Трампу поставить Украине оружие на $47 млн

    Белый дом пока никак не комментирует ситуацию, а Госдепартамент заявил, что США не предоставляли оборонительные вооружения Киеву, однако готовы рассмотреть этот вопрос.

    Напомним, что ранее Конгресс США одобрил военный бюджет на 2018 год, в котором предусмотрено 350 млн долларов на поставку Украине оборонительных вооружений, военной техники и на обучение украинских военнослужащих.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #сша #украина #трамп #оружие #поставки
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