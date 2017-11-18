Спецслужбы рекомендовали Трампу поставить Украине оружие на $47 млн

Нью-Йорк, 18 ноября. Совет национальной безопасности Белого дома порекомендовал президенту США Дональду Трампу начать поставки оружия на Украину на 47 млн долларов. В частности, речь идет о противоракетных комплексах Javelin, сообщает телеканал ABC.

Сообщается, что решение дать соответствующие рекомендации Трампу было принято в минувший четверг. В ближайшие несколько недель планируется обсудить, как именно оформить поставки оружия.

Белый дом пока никак не комментирует ситуацию, а Госдепартамент заявил, что США не предоставляли оборонительные вооружения Киеву, однако готовы рассмотреть этот вопрос.

Напомним, что ранее Конгресс США одобрил военный бюджет на 2018 год, в котором предусмотрено 350 млн долларов на поставку Украине оборонительных вооружений, военной техники и на обучение украинских военнослужащих.