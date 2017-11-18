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Сирия новости 18 ноября 22.30: смертник ИГ атакует курдов в Дейр-эз-Зоре, «Нусра» теряет позиции в Хаме
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    Сирия новости 18 ноября 22.30: смертник ИГ атакует курдов в Дейр-эз-Зоре, «Нусра» теряет позиции в Хаме

    22:30  18 Ноября 2017
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    «Нусра» теряет позиции в Хаме

    Сирия, 18 ноября. Командир проасадовских отрядов КСИР погиб в боях с ИГ1 в Дейр-эз-Зоре. «Нусра»*** утратила две деревни к северо-востоку от Хамы. Блокпост курдов подвергся атаке смертников ИГ в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: оказали поддержку САА в северной части провинции Хама.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают столкновения с исламистами в районе Восточной Гуты Дамаска; потеряли командира КСИР в боях с ИГ в пригороде Абу Кемаля в Дейр-эз-Зоре; освободили деревни Харран и Харданак северо-востоку от Хамы.

    «Исламское государство»: провело атаку с участием смертника на позиции курдов на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор; противостоит САА в районе города Абу Кемаль у сирийско-иракской границы.

    «Тахрир Аш-Шам»: оставила свои позиции у холма Таль Савади недалеко от города Бейт Джинн на юго-западе Дамаска; нанесла урон инфраструктуре города Дамаск;  утверждает, что боевики уничтожили танки САА в Алеппо и Хаме.

    Курды: подверглись атаке смертника ИГ в Дейр-эз-Зоре.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Оппозиционное агентство новостей Syrian Revolution News Network сообщает о слаженной работе боевиков вооруженной оппозиции в районе Восточной Гуты Дамаска. Согласно сведениям, опубликованным Telegram-каналом (SRNN2011), радикалы группировки «Лива Фаджр Аль-Умма» пытаются окружить подразделения Сирийской арабской армии (САА) со стороны Харасты и ведут наступление в районе здания Технического Института. Тем временем исламисты формирования «Файлак Ар-Рахман» атакуют позиции войск САР, продвигаясь со стороны деревни Ирбин. Однако как передают правительственные СМИ, данные сообщения являются дезинформацией, поскольку в рядах оппозиции не существует подобного единства. Так, организация «Фаджр Аль-Умма» не раз подвергалась нападкам со стороны других исламистских группировок, радикалы не могут поделить зоны влияния. Кроме того, правительственные подразделения нанесли боевикам значительный урон в ходе недавнего наступления в районе Харасты.

    Между тем, как сообщалось ранее, Сирийская арабская армия (САА) возобновила свое наступление вблизи города Бейт Джинн в юго-западной части провинции. Несмотря на заявления исламистов о том, что атака была отбита, информационный портал Al Masdar News утверждает, что боевики «Джебхат Ан-Нусры» были вынуждены оставить свои позиции у холма Таль Савади в результате массированных обстрелов САА.

    Тем временем стало известно о том, что более 20 мирных граждан получили ранения в результате обстрелов боевиками центральных районов столицы. Также огромный урон был нанесен инфраструктуре города. Напомним, ранее в результате постоянных ударов исламистов были приостановлены занятия в школах Дамаска

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    На юге региона вновь отмечаются столкновения между боевиками формирования «Хайят Тахрир Аш-Шам», возглавляемого «Джебхат Ан-Нусрой»1, и подразделениями Сирийской арабской армии (САА). Как передает военный источник в социальной сети Telegram (SRNN2011), подконтрольный вооруженной оппозиции, исламистам удалось уничтожить танк правительственных войск, а также убить нескольких проасадовских бойцов в районе горы Аль-Хасс. Тем не менее официальные новостные порталы данную информацию не подтверждают.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

    Местное информационное агентство DeirEzzor 24 сообщает о новом теракте «Исламского государства»1 в провинции Дейр-эз-Зор. Сообщается, что террористу-смертнику удалось приблизиться к контрольно-пропускному пункту Сирийской демократической армии**** (SDF) недалеко от деревни Абу Нитель. В результате взрыва были убиты и ранены большое количество мирных жителей. Более подробная информация о случившемся в настоящий момент выясняется.

    Тем временем правительственные войска при поддержке российских военных самолетов продолжают борьбу с ИГИЛовцами в предместьях Абу Кемаля. Как сообщает этот же новостной портал, в результате последних боев был убит командир иранских проасадовских отрядов Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Херуллах Самади. Данные сведения пока уточняются.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Оппозиционный Telegram-канал (SRNN2011) вновь заявляет о потерях со стороны Сирийской арабской армии (САА) на севере провинции. По данным источника, боевики уничтожили танк сил САР в результате контрнаступления в районе деревни Сарха, расположенной западнее ключевой магистрали «дорога жизни». Информация не была подтверждена  правительственными информагентствами. Напомним, данные территории перешли под контроль армии Башара Асада несколькими днями ранее.

    Более того, согласно сообщению военного источника в сети Twitter (syria24media), сирийские подразделения под прикрытием российской авиации продвинулись еще далее и освободили деревни Харран и Хардана. О потерях сторон источник не сообщает.

    Провинция Эль-Кунейтра

    Карта военных действий — Эль-Кунейтра

    Израильский новостной портал Haaretz сообщает о том, что танк армии Израиля (ЦАХАЛ) произвел предупредительный выстрел в направлении позиций Сирийской арабской армии (САА) в районе Голанских высот к западу от города Хадер. Причиной тому стало возведение военнослужащими САР фортификационных сооружений в демилитаризованной зоне, что, по словам представителя ЦАХАЛ, является нарушением режима прекращения огня. Напомним, Израиль уже не в первый раз проявляет агрессию по отношению к САР. Так, около двух недель назад израильская артиллерия, передавали местные источники, обстреливала позиции САА вместе с «Джебхат Ан-Нусрой». Еще неделей ранее силами официального Тель-Авива был сбит разведывательный беспилотник сирийских подразделений.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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