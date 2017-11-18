Россия сожалеет о попытках использовать спорт как рычаг давления — МИД РФ

Москва, 18 ноября. Россия удивлена заявлению главы Всемирного антидопингового агентства Крэйга Риди о том, что он не может представить спорт вне политики, и сожалеет об участившихся попытках использовать спортивные мероприятия для конъюнктурных интересов, говорится в сообщении МИД РФ.

Глава WADA Крэйг Риди заявил ранее, что не может представить спорт вне политики, подчеркнув, что это «неосуществимая мечта». В российской внешнеполитическом ведомстве прокомментировали заявление спортивного чиновника.

«С сожалением отмечаем, что в последнее время участились попытки использовать крупнейшие международные спортивные мероприятия и спортивную тематику в целом в качестве рычага давления и обеспечения конъюнктурных интересов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте отечественного дипведомства.

В МИД считают, что спорт является обособленной сферой, которая не должна касаться политической повестки. Ранее сообщалось, что информатор ВАДА Григорий Родченков объявлен в международный розыск, в России его обвиняют в превышении служебных полномочий.