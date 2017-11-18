Танк Израиля сделал предупредительный выстрел в сторону армии Сирии

Иерусалим, 18 ноября. Израильский танк сделал предупредительный выстрел в сторону сирийских правительственных войск в демилитаризованной зоне между Израилем и САР. Об этом в субботу заявила официальный представитель армии Израиля.

Поводом для стрельбы стали осуществляемые Сирией работы по возведению укреплений в нейтральной зоне, что Иерусалим расценивает как нарушение договора от 1974 года.

«Соглашение запрещает ввод туда тяжелой строительной техники или военных машин. В ответ Армия обороны Израиля направила жалобу в Силы ООН по наблюдению за разъединением и произвела в направлении этого района предупредительный выстрел, использовав танк», — рассказала сотрудница пресс-службы армии Израиля РИА Новости.

Напомним, что Голланские высоты, которые раньше были частью сирийской провинцией Кунейтра, отошли к Израилю по итогам Шестидневной войны в 1967 году. По этой территории проходит демилитаризованная зона, которая разделяет Сирию и Израиль.