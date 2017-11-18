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Танк Израиля сделал предупредительный выстрел в сторону армии Сирии
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    Танк Израиля сделал предупредительный выстрел в сторону армии Сирии

    18:47  18 Ноября 2017
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    Танк Израиля сделал предупредительный выстрел в сторону армии Сирии

    Иерусалим, 18 ноября. Израильский танк сделал предупредительный выстрел в сторону сирийских правительственных войск в демилитаризованной зоне между Израилем и САР. Об этом в субботу заявила официальный представитель армии Израиля.

    Поводом для стрельбы стали осуществляемые Сирией работы по возведению укреплений в нейтральной зоне, что Иерусалим расценивает как нарушение договора от 1974 года. 

    Танк Израиля сделал предупредительный выстрел в сторону армии Сирии

    «Соглашение запрещает ввод туда тяжелой строительной техники или военных машин. В ответ Армия обороны Израиля направила жалобу в Силы ООН по наблюдению за разъединением и произвела в направлении этого района предупредительный выстрел, использовав танк», — рассказала сотрудница пресс-службы армии Израиля РИА Новости.

    Напомним, что Голланские высоты, которые раньше были частью сирийской провинцией Кунейтра, отошли к Израилю по итогам Шестидневной войны в 1967 году. По этой территории проходит демилитаризованная зона, которая разделяет Сирию и Израиль.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #сирия #израиль #голланские высоты
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