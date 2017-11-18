Сирия в паутине терроризма: ИГИЛ и Курдистан как проекты США — а есть ли разница

В последнее время из Сирии все чаще поступают сообщения, подтверждающие, что между курдскими силами, поддерживаемыми США, и террористами «Исламского государства»1 (деятельность запрещена в РФ) существуют устойчивые связи. Так, согласно сведениям военных источников агентства Al Masdar Mews, на юге провинции Дейр-эз-Зор прошла очередная встреча представителей проамериканской коалиции и террористической организации, в ходе которой обсуждался переход части отрядов ИГИЛ1 в состав курдских Сирийских демократических сил (SDF).

Многие местные активисты, кроме того, не раз передавали, что продвижение курдов на восточном берегу Евфрата почти не встречает сопротивления со стороны боевиков. Обширные территории и крупнейшие в САР нефтяные месторождения переходят под контроль SDF и Соединенных Штатов не после ожесточенных боев, а в соответствии с соглашениями с главарями ИГ1.

В том, каков на самом деле характер связей между курдами и террористами, а также в том, какие выгоды может иметь каждая из сторон, разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН). Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев считает, что «Исламское государство» и нынешний условный Курдистан связывает, прежде всего, то, что они оба были созданы Вашингтоном.

«Ситуация состоит в том, что и ИГИЛ, и Курдистан — это все проекты Соединенных Штатов. Их роль не только в том, что обеспечивать американцам контроль над территориями, но и в том, чтобы оказывать военное воздействие на силы официального Дамаска. В любом случае, боевики ИГ и курды, несмотря на многие принципиальные различия, для США представляются взаимно сообщающимися сосудами. У них единый центр формирования — Вашингтон, именно это и приводит к таким последствиям, то есть к фактическому смешению курдов и террористов. Таким образом, на территории Курдистана могут оставаться ИГИЛовцы и при этом совершенно спокойно там себя чувствовать», — отмечает эксперт.

Соответственно, контролируемые «Демократическими силами» районы могут стать тем местом, где «Исламское государство» будет сохранено и затем реанимировано. Поэтому с этих территорий уже сейчас исходит угроза для безопасности САР и всего региона, уверен наш собеседник.

«Несомненно, все это вызывает серьезное беспокойство: как бы в итоге не получилось так, что под защитой Курдистана жизнь ИГИЛ продолжится, и проект США под названием «Исламское государство» будет сохранен и на территории Сирии. Сирийская армия и ВКС РФ смогут додавить их на юге Дейр-эз-Зора, но что делать потом, когда остальные укроются в подконтрольных курдам районах? Таким образом, со стороны Курдистана будет исходить серьезная террористическая угроза, причем не только для Сирии, но и для соседних стран. Возможно, что именно поэтому наши позиции с Турцией, которая считает курдов террористами, в каких-то моментах начинают сближаться», — считает эксперт.

Дело в том, что, по его мнению, между ИГ и Курдистаном можно найти немало сходств: у курдов и террористов один и тот же хозяин, то же устройство по форме некого государственного квазиобразования и та же функция.

«Курды, как показывает ситуация, намерены строить не просто автономию, а именно государство, и не важно, будет оно признано или нет. Это будет тоже квазигосударство, как и ИГИЛ. Оно не будет иметь самостоятельного значения, а будет управляться Соединенными Штатами. Кроме того, Курдистан, как и «Исламское государство», будет основан, прежде всего, на теневой экономике», — подчеркивает Александр Перенджиев.

Это станет еще одной серьезной угрозой для Сирии и всего Ближнего Востока, поскольку появление новых подобных пятен на карте, не контролируемых никакими официальными властями, провоцирует активизацию самых криминальных экономических процессов, например — незаконного оборота оружия, продажи наркотиков, работорговли, предупреждает эксперт.

«Для США не важно — ИГ или Курдистан, поскольку оба эти проекта работают на одно, а именно на поддержание теневой экономики, на которой держится мировая валюта — доллар. Таким образом, терроризм становится для Соединенных Штатов политикой террора, а теневая экономика — экономикой террора», — подытожил собеседник ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.