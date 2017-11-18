Появилось фото с места крушения крупнейшего воздушного судна в Британии

Лондон, 18 ноября. В графстве Бедфордшир произошла авиакатастрофа — разбилось самое большое в мире воздушное судно Airlander 10. На борту гибрида самолета и дирижабля находилась женщина, она пострадала при крушении.

Кареты скорой помощи срочно госпитализировали в больницу женщину-члена экипажа рухнувшего в Великобритании самолета-дирижабля Airlander 10. Его двадцатитонная кабина полностью разрушена. Отметим, что накануне разработчики гибрида Hybrid Air Vehicles, провели успешные испытания.

По данным канала ITV News, стоимость проекта оценивается в сто миллионов фунтов стерлингов. Первоначально самолет-дирижабль строился для нужд ВС США, однако затем проект был заморожен из-за недостатка средств. В августе прошлого года Airlander 10 получил повреждения при контакте с телеграфной линией.