Украинские силовики обстреляли из минометов окрестности Донецка

Донецк, 18 ноября. Украинская армия выпустила не менее 40 мин по поселку Спартак, который располагается в пригороде Донецка. Обстрел осуществлялся из 120-мм и 82-мм минометов, сообщает оперативное командование Донецкой народной республики.

«Всего противником было выпущено около 40 мин. Подразделения ВС ДНР вынуждены были открыть ответный огонь из стрелкового оружия на подавление. После чего обстрелы с позиций ВСУ прекратились», — рассказал официальный представитель командования ДНР.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие выпустили по ДНР более 500 боеприпасов за сутки. Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня только за последние 24 часа зафиксировал 32 нарушения режима прекращения огня со стороны украинской армии.

Напомним, что Верховная рада Украины приняла в первом чтении закон о реинтеграции Донбасса, который позволяет ВСУ осуществлять полномасштабные военные действия, не объявляя при этом войны.