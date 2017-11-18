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Политика
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Украинские силовики обстреляли из минометов окрестности Донецка
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    Украинские силовики обстреляли из минометов окрестности Донецка

    19:00  18 Ноября 2017
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    Украинские силовики обстреляли из минометов окрестности Донецка

    Донецк, 18 ноября. Украинская армия выпустила не менее 40 мин по поселку Спартак, который располагается в пригороде Донецка. Обстрел осуществлялся из 120-мм и 82-мм минометов, сообщает оперативное командование Донецкой народной республики.

    «Всего противником было выпущено около 40 мин. Подразделения ВС ДНР вынуждены были открыть ответный огонь из стрелкового оружия на подавление. После чего обстрелы с позиций ВСУ прекратились», — рассказал официальный представитель командования ДНР.

    Украинские силовики обстреляли из минометов окрестности Донецка

    Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие выпустили по ДНР более 500 боеприпасов за сутки. Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня только за последние 24 часа зафиксировал 32 нарушения режима прекращения огня со стороны украинской армии.

    Напомним, что Верховная рада Украины приняла в первом чтении закон о реинтеграции Донбасса, который позволяет ВСУ осуществлять полномасштабные военные действия, не объявляя при этом войны.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #днр #всу #донбасс #обстрел #донецк #минометы
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